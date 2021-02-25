【塔羅測驗】突破瓶頸！怎麼跨越目前事業上的難關？

面對工作，我們當然都希望能順風順水的輕鬆執行，但是偶爾我們還是會遇上一些挑戰與困難，到底當這些難關來時，我們要怎麼突破瓶頸去跨越呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

『跨越事業難關指數80%』 》 千萬不要再想著到底要這樣煩躁多久了，因為最壞的狀況已經過去，目前只需要把發生的問題解決就好，說穿了這些事情大家其實早就知道需要去改善，但每個人都用得過且過的方式處理著，果然還是添了不少麻煩，但能在這個時間趕緊做出彌補，由你來制定這些規則，讓接下來的事情都有可以依循的方向，就是一個很好的調整喔！

選B的你：

『跨越事業難關指數40%』 》 在工作職場的領域之中，真的沒有所謂不變的定律，或是絕對的是非！有時候一件事情的發生，在不同的觀點或角色上，大家看到的面向都不見得一樣，若是你還是緊咬自己的原則，那只不過將自己推進牛角尖裡罷了，不妨在下任何決定之前，先聽聽其他人的想法跟多點交流溝通，搞不好就能從中發現彼此共識，就能讓所有問題迎刃而解！

選C的你：

『跨越事業難關指數20%』 》 現在你的首要工作，就是得讓自己先慢下來，很多事情不是著急就能解決！畢竟目前爆發出來的狀況，也是經年累月而來，就是這些大家覺得不起眼的小問題，所造成的大麻煩。最好的做法當然是打掉重練，不過，也不是當下就能處理，所以也只能少部分的來進行階段性的調整，得先搬去小石頭，才能慢慢的釐清道路，最終將大石塊鏟除！

選D的你：

『跨越事業難關指數60%』 》 有時候在工作中的卡關，只需要一個貴人來相助，可以稍微開心一下囉，最近就會有這樣的好機運！先前總是要自己單打獨鬥的日子已經過去，有個人能一起討論的感覺真的很好，老實說有時候我們也並非要貴人真的來幫我們做事，但有這樣的人在身旁指點、支持，感覺做起事來就特別安心，也能在這些過程之中得到事半功倍的好成績。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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