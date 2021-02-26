每日星座愛情運勢2021/2/28 本日知性星牡羊座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：藍灰色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：喜歡跟對方從事知性一點的活動，不見得要有激情的行為，如果能夠一起去看場電影或是單純蓋棉被純聊天也是種情趣。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：茶色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓態度柔軟一點反而能更快達到共識。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：對一些一直存在彼此之間的問題會想要開始著手改變，但這並沒有想像中的容易，需要長時間的溝通與互相督促。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：芭比粉

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：容易被外在的誘惑吸引，可能是物質上的也可能是精神上的，一不小心就會把持不住，兩人的相處也會因此而有所摩擦。

獅子座－幸運數字：2 幸運顏色：白色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯騎士正：對情人關懷體貼，也會把好聽話掛在嘴邊，兩人的感情增溫不少，人際關係也很好，要注意是否會讓情人有點吃味喔。

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

吊人正：就算因為愛而不計較誰付出，如果被珍惜當然會很欣慰，但如果不被珍惜反而是種糟蹋，自己要懂得為自己多著想一點。

天秤座－幸運數字：1 幸運顏色：灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

金幣七逆：對感情可能有過度天真的想法，但感情的維繫不只是愛，還有許多客觀的因素都必須要具備，這也是各位必須要去接受學習的。

射手座－幸運數字：5 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對於現有的感情可能會比較失望，想要放棄這段感情去找更好的，或是覺得自己一個人也許更好，建議要先好好想清楚是不是只是一時的衝動呢。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：深綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣國王逆：可能會為了很現實的問題沒辦法達到一個平衡共識而爭執，自己也很固執沒辦法接受對方的看法，問題可能會有擴散的狀況。

水瓶座－幸運數字：4 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：對於現有的相處模式感到不滿，但也說不上到底哪裡需要改善，只能說可能是自己心中滿足的那把尺失衡了。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。