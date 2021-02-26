膝關節／12星座最賤物語：雙子小三小王界的常勝軍，天秤死的可以說成活的嘴砲王

白羊、牡羊，(3/21~4/20)，黃道十二宮第一宮，開創星座，火象，永遠往前跑，分不清楚就衝出去了。傻大妞與直爽哥的群象。適合當開疆闢土的前線長官，但缺乏耐性。不怕失敗，不會亂罵人，但要小心講一樣的話會重複十八次。適時打斷不會惹牡羊生氣，跟他講道理說邏輯，他會聽。

喜歡先上了再說，好不好用很重要，不好用的不會留。天然呆，有時讀不到愛意空氣。不怕挑戰但容易翻臉不認人，愛面子，發現他愚蠢或笨的時候不要說出來，很會裝熟而且一瞬間會覺得先生小姐你有事嗎？我跟你有很熟嗎？但因為白羊喜性熱情，所以正能量會貫穿宇宙天地，裝熟魔人絕對第一名是牡羊座。

守護星為火星，行動力很強，愛慾也很強大。看到你饑渴太久的話，就讓牡羊座來修好你吧！敲敲，讓我的雄偉大角征服你吧！

金牛座，土象固定星座，私下脾氣不會很好，但是講道理的星座。職場情緒反倒控制很好，屬於可以當長官的星座。

宙斯的化身，當年為了擄獲少女而變成金牛，看上之後讓對方騎上他然後狂奔，造就這星座獵豔精確度不會亂槍打鳥，力氣強大，生活品味好而且不浮誇，可能是Dior、Chloe、三宅一生人，而不會是LV、GUCCI人。

守護星在金星，造就天生良好品味，吃好穿好住好是基本需求，很重視物質層面良好享樂主義。但個性略悶，不容易打開心房。

熱愛展現自己的隱藏性力量，床上戰技可望排上前三強，沒有遇強則強遇弱則弱的道理，他們天生能調教別人，渴望降低這世界的笨蛋病，說過幾次你聽不懂就掰掰，但能領悟他們的機靈聰慧與品味就能並駕齊驅。

不喜歡醜的東西，忍耐度極低。

喜歡俊男美女，非外型良好者無法下手，但一下手的機率成功度很高。喜歡用低調的生活接近法擄獲對方愛意，不會輕言說愛。追求天長地久式的愛情，別要指望天雷勾動地火。佔有慾很強，不要隨便跟其他異性打哈哈，小心回家對方不幫你攝護腺保養或是卵巢清潔新陳代謝。

應變能力略低，不要突然半夜對他/她說：「我在你家樓下買好宵夜。」他們沒有準備好會覺得這是騷擾。金牛外型不一定有優勢，但他們普遍性地靠床上戰技為自己拚得一席之地，是很值得交流的床上詩人。上床時很可能會撕毀對方衣物，請做好內褲內衣折舊的可能性。

雙子座，風向/變動星座，堪稱最無主見的星座。你要他說好他就會說好，你要吃啥，他都會說隨便，而且是真的隨便他不會介意，而不是像處女座說隨便結果她內心會演小劇場的Bitch。

守護星為水星，雙子擅於傳播溝通的典故。聰穎過人，有野心。不是好惹的角色。

聰明過人但無主見，同組同學必定感到很苦惱，不曉得這位先生到底要什麼？什麼才是好？既然什麼都好又不想得罪人，雙子座真的很會講場面話。

由於雙重性格又不容易拿主意，往往容易成為故事裡的反派壞蛋。我沒有在說科學小飛俠的大魔王或是聖鬥士星矢的雙子座薩卡。是的，我就是在說他們兩個。雙子座典型說話風格為如此。

重視「分享」，大方主義者，不願意獨樂樂。道德意識薄弱，容易為愛投身目空一切，小三小王界的常勝代表。

不習慣說真心話，但也不容易藏真心話，容易被引誘。喜歡玩「我告訴你喔，你不要告訴別人」的遊戲。

巨蟹座，水象開創星座，夏天的啟點，喜歡穿比基尼，傳說中童顏巨乳最高比例的星座，女人味第二重的星座，很有可能屬於長髮美女，不管如何女人味都很重，男人可能有點娘但還是迷人的，可以靠眼睛迷死人，但你會嫌他話太少。

愛就是把他帶回家敲昏之後賴在對方身邊。「她是我的！」臥虎藏龍的羅小虎很可能是巨蟹座。不善辭令就算很會說，但遇到真愛會退縮而不敢啟齒。拿根棒子吧，這樣比較簡單。

膽小但又想吃，有色無膽，但一旦想征服對方就很會演。家人就是天，千萬不要惹到他家人。俗稱宇宙無敵老爸，不管在哪裡他一定會發火把你找出來，不要欺負這種老爸的女兒，你會死得很慘，隔天醒過來發現自己被變性。

母性堅強，重視防守，俗稱黃道十二宮的馬刺隊，以及全盛時期的熱火隊。守護星為月亮，本星座心情極度不穩定，每天都不一樣，人家一個月來一次月經，她每天都在月經。

容易自我腦補浪漫情節，言情小說的教主，無法克制自己的愛。行為能力軟弱，只有親人可以給予無限神力。為母則強，升格當媽之後會變成怪力王。當爹之後成為無敵老爸。

極度善解人意，會委屈自己，情感上請小心誤當小三與小王，你並沒有條件當悲劇英雄，那是給雙子座的特權。

獅子座，LEO，7/23-8/22，火象星座，固定星座。神話為海克力士勒死的一頭刀槍不入的神獅。

守護星為太陽，光明正大，直來直往，不怕傷人但害怕被傷。自尊心極高。人不愛我，我不愛人。愛情採取被動模式。團體中的天生王者，無法被忽視的強大氣場，愛到卡慘死的代表，本來很嬌縱但愛上之後會完全被馴服。

容易人財兩失，自戀傾向十二星座屬一屬二，臉書戀愛交友喜歡標註對方，不標會死。

天生氣質好，貴族命。別人討好他是應該的，顴骨若高的人會加重公主王子病。搞曖昧也千萬不要弄太久，獅子座不喜歡不乾不脆的勾纏。

嚴重被甩之後會重新覺悟人生，王者需要重新登基才懂人間煙火。所以當獅子的第二段或是之後的戀情反而是好事。當初戀肯定沒好事。

喜歡大聲說愛，存在感強烈。多半很有才華，如果本事不足，但吹牛功夫絕對一流。練肖話的箇中代表，業務命。當長官容易被小人影響，身旁需要諫言者，最好為直言型的射手或是細心的處女，若是說話技巧強大的天秤也可推薦。

處女座，土象變動星座。勞動與奉獻是終身課題。但比無私的雙魚座來說，處女座的奉獻是有條件的，俗稱精明算計的利己主義者。而雙魚則是利他精神者。僕人命。守護星為水星or小行星群，對應身體為腸胃，小心烙賽拉肚子的狀況。

低調，不喜歡張揚。天生俱有分辨好與壞的能力，很害怕事情沒做完會牽連到別人。好不好也很喜歡用鼻子聞，明明用看的就可以但他就是要聞。

道德感強烈，不容易劈腿。外出整齊，但家裡亂得像被機關槍掃過。房間容易有一張椅子或是運動設備上面都是衣服。

閃婚一族，傳統觀念的信奉者。個性婆媽，愛計較，適合當副手，蝙蝠俠身邊的羅賓，XX倫身邊的OOO。喜歡改別人的提案，通常改完之後有另一種美感，不可否認有機會改好，但很煩，你會很想掐死他，為何不提早講讓大家大費周章。

男處女長官比女處女長官豁達，女處女長官若獨身要小心情緒管理。容易公私不分，遷怒他人。處女座情緒要特別注意，他們平常自認付出甚多，若沒有得到應有回報會抨擊全世界。

對農作物有異常好感，畢竟是豐收季節的守護女神。有綠手指的能力，但沒有加藤鷹的金手指本領，天空無法讓你揮動兩下就下雨的高潮本領。

愛情性格悶騷，又想穩定又想刺激，裡外不是人：關起門來容易成為不是人。渴望被調教，天蠍座慎入，格雷的五十道陰影很可能就是處女與天蠍的下課後指導。

喜歡當眾人之中的乖乖牌，但其實骨子裡是小壞壞。非常親密的人才會懂他們的好，不夠親密的人只會看到他們的機車碎念。

處女座有被害妄想症，容易覺得別人隨時會擄走他們抓到地底下被冥王亂來，因為神話裡面就是長太美被抓到地底下嘿咻。

外表優勢為80%，不輕易成為眾人焦點，就連染髮也不會染整頭，喜歡局部挑染，騷一半就好，不肯做全套。

你禮金包多少他一輩子會記得。所以回包給處女座永遠是划算的投資。

求知慾高，愛買書，但多半沒看完。

天秤座，風向開創星座，俗稱俊男美女最多的星座，但其實是這個星座最能Hold住全場，天生政治人物，領袖魅力強，場面王，偽善公子公主。

道德感與雙子座並駕齊驅，容易發生不好看的分手危機。選擇不說不表態，內心安靜吃三碗公。

追求善惡分明，不能忍受不公平。愛情是對等關係，請勿養公子王子，跟天秤座談戀愛要有一起走入上流貴族的心態。吃好用好穿好都是應該的，就算沒有辦法給出好的生活條件，至少精神上要滿足對方。幽默感十足，笑話不屬於開門見山型，笑點至少讓兩個彎，知識份子，也容易犬儒主義，很會挖苦別人。

天秤為十二星座中唯一的器皿代表，有時會過度理性冷靜到看不出真正喜怒哀樂。雖然是場面王但其實也是過度不說真心話，外表浮誇吸睛，但內心可能非常寂寞。愛情需要加倍奉還，千萬不要低估長時間冷落以及欺負天秤的後果，他們會默默離去。

擅長溝通，守護星為金星，追求溝通的美感，無法忍受狼狽。床上功夫值得開發，可能遇強則強，但遇弱則弱機會更高。

適合當領導者，也很有能力當領導者，專業能力強大，嘴炮王，死的可以說成活的。無法被忽略的強者。創業者的代表。有本事把路邊攤或是五分埔穿成LV與GUCCI甚至是愛馬仕的本領。

不善於言說愛情浪漫，但只要一開始對天秤說句「我愛你」就可以軟化對方所有機車性格，他的世界就會瓦解全以你為中心。

個性容易搖擺不定，無法做選擇，常常想好要吃義大利麵結果最後吃牛排的時間突然決定吃滷味。俗稱無定性失心瘋。

天蠍座，水象固定星座，有仇報仇沒仇練功夫，守護星為冥王星，眾神對它無可奈何。

千萬不要惹天蠍座，那是神都救不了你的可怕星座。擁有預測能力，開車能預測前方車輛明明打右轉但其實要左轉的能力，也可以預測整個世界會如何變化，堪稱十二星座界的X教授，讀心術一流。

課題為重生與死亡，速度與激情是終身興趣，喜歡玩命關頭。越危險越刺激，擅於隱藏自己真性情。熱愛挖洞給別人跳，擁有天生完美不在場證明的本領。瞧不起說大話的人，智商極高，主戰派，鷹派代表。嬌縱者的剋星，爛咖的終結者。表面偽善，內心比幹，繞道讓你死！

學生時代容易成為「啊我都沒念，結果考很好的那類高學分混帳」或是「你借我看答案，結果完全沒有要抄你的意思，只是要確定你是一個笨蛋而已」的那類完美分數主義者。

性感與性格是與生俱來無法閃躲的魅力，因為對應器官在生殖器官，容易先上車後補票，俗稱內政部最感謝的星座。

若月亮座落為天蠍者熱愛照顧他人，此為賢妻良母型，出門是貴婦回家是蕩婦，進可攻退可守，午夜凌晨為最佳賞味期。

天蠍是陰沉的固定水象星座，沒事不要惹這類人。報復心是世俗認定天蠍危險的基礎，也代表天蠍忍耐度極強，性格到最後一刻才會跟你上演玉石俱焚戲碼。惹了就請有終身保固概念，請以領養代替購買。

女性女人味十足，男性多半好看。這類星座性的吸引力很大，主動告白機率成功率為100000%，任何人都很難抵抗天蠍座的主動告白。但要小心天蠍座也許只是「騎驢找馬」，若真的愛上倒是會非常專情，不會輕易放棄你。

自認人群中的主角（但往往會被雙子射手獅子三大天王搶過風頭），但又不喜歡張揚，容易自己在牆角演內心戲。

射手座，人馬座，Sagittarius，火象星座，變動星座，秋天的終結。半人半獸代表。巨大的浪漫樂觀與隱藏悲觀代表人物，人群中的智者與浮誇行為者，高調不是他的性格，而是你無法不注意與眾不同的他／她。

長相普遍好看是極大優勢，俗稱我不看人，人都看我。半人半獸走路驕傲容易摔倒。

看起來有時會很像笨蛋但其實只是裝笨，喜歡扮豬吃老虎。寂寞終結者，真正遇到寂寞會比任何人都痛苦，無法吐實不善於分享內心真心話，因此成為潛在重度憂鬱症患者的機率很高。

主持正義公道伯，無法忍受不公不義，容易因為政治生氣激動，喜歡保護弱小動物，所有朋友的小孩一律視如己出，堪稱乾爹乾媽界的天王天后。

隨時準備笑話但多半是冷笑話，怕聚會無聊而常拿麥克風主持。炒熱場子、主導話題是他的天職，擅長主持表演，絕對不會搞冷。

很容易意外買東西，不管多貴都會失心瘋。記不起來前天早餐吃什麼？小事無法記，大事隨性。屬於世界末日來臨時的好伴侶，永遠找得到吃的東西，天生靈敏會挑餐廳，誤觸地雷機率低。

魔羯，山羊，正解為魚羊座，半獸半魚，適應力高，哪裡都能活。土象開創星座，臭臉王，笑了會死，只笑給愛人看。

個性機巴居多，不隨和，堅持自己要點菜，不要幫他點。老闆命，我得了一種名叫責任感的病。做好做滿的代表人物，與雙子座截然不同。

分手很難當朋友，除非是無痛分手。無法接受劈腿，感情專一，沉默非寡言，讀心請讀他的眼，但很難讀出來，失誤率極高。

典型做得多說得少，有幾分實力說幾分話，甚至不輕易展現他的強大，會低調，刻意不炫技。

熱愛賺錢，花錢需要學習射手座的藝術，建議與射手座請教如何花錢如大海。人生需要解放，放開就是一切。認為這世界笨蛋很多，要小心避開笨蛋，千萬不要跟笨蛋當朋友。因為被白癡喜愛是很痛苦的事。

水瓶座，寶瓶座，1/21-2/19，風向/固定星座。神話中為一個男子背著巨大水瓶倒出被喻為智慧之水的酒。因為外型是個美男子，當年是被宙斯看上，因為太俊美而被抓去嘿咻，俗稱容易跟同性戀有關的議題多少會跟水瓶有關，可能GAY緣極佳，或是特別早熟明白自己性向。

可能是十二星座中最聰明的星座，理性思維至上，冷靜有邏輯，判斷力驚人。性格穩定，適合中階主管，對公司經營有利，水瓶若當高階主管會產生中階主管與基層幹部可能無法追上他出色思維的可能性。

但感性行為力無法被常人理解。守護星為天王星與土星，一前衛一保守的拉扯導致人格分裂，比雙子座還分裂，俗稱天呀完全無法被瞭解的星座。叛逆組代表，你要我往東我偏要往西，你要我去死我就逼你先跳樓。容易成為問題少年，學壞惡少年代表但往往會改邪歸正，因為太聰明會瞧不起笨蛋，過程會很感人無法令人置信可能最後學佛靈修成為流氓界的慈濟。

聰明過人，目空世間俗事。不犯賤就會死，說的跟做的都不一樣，無法被任何人瞭解，因為自己也不太瞭解自己想幹嘛但又想幹嘛。

嘿咻之後可能找不到內褲。

孤寂隱士代表，容易晚婚，想太多，熱愛寵物特別是貓。貓的孤獨跟水瓶座相互輝映。如果獅子座統治全地球，那麼水瓶座統治全宇宙。結論，貓科動物統治全銀河。

雙魚座，水向變動星座，無定性，無法做決定，需要強大的對手打理一切。

外型很有可能是十二星座最具優勢的臉龐，天然美，自然帥的機率很高。女性來說普遍有機率非常漂亮，這是沒辦法的，但雙魚不一定有強大自信就是。

願意犧牲自己照耀他人，誤成為小三小王機率極高，想要當悲劇英雄但真的最後變成悲劇也在所不惜。

眼睛多半有水汪汪的迷人氣質，裝無辜的時後會讓人無法忍受，很想從他頭打下去。

除了愛情之外還是愛情，俗稱愛情人，如果沒有愛情全世界都會死。因此往往成豔星。說錯了，其實是很容易成為文化產業、藝術領域工作者，創造力極強，常會說一些別人聽不懂的話，時尚界的菁英。如果不是在這樣的產業工作會有「時不我予」的滄桑感而被打擊自信，容易憂鬱無解。雙魚座請慎選職業。

外顯憂鬱症患者機率非常高，對於生活雜事深感做不完。渴望英雄解救，或是女強人指示生活明燈。

聲音普遍小聲，不喜歡大聲講話，有時需要助聽器才會聽到對方到底在說啥。容易喜歡爛人，想要改造對方，又一位容易人財兩失的角色。

腳容易受傷，常買到不對的鞋子。鞋子跟男人一樣，不是你可以撐大他，而是你會被他局限，雙魚座典型以為鞋子穿久會變大但其實最後只是變成大便。

守護星為海王星，需要給他一個浪漫的理想夢境，他會相信你的執著。具有救世主情懷，樂於拯救笨蛋，希望透過自己才華可以減少這世界上笨蛋的人數，容易對政治公理產生情感，需要她來當救世主。但雙魚本身起伏大，根據統計，是犯罪者比例最高的星座，遙遙領先其他星座。所以千萬不要說雙魚座好欺負。

具有神秘的未知感知能力，女巫特質強大，可以猜到愛情本質但執迷不悟居多。

原文出自膝關節

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