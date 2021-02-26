2021年3/1~3/7十二星座塔羅運勢：牡羊事情多到應付不來，天蠍有人際發展的好機會

這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖七逆－手邊同時有許多狀況發生容易應付不來，要記得保持冷靜。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友這星期身邊很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔！

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議牡羊座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期牡羊座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力。感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議牡羊座朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

金牛座：聖杯九正－容易過於自滿導致他人的反感，不要太過於活在自己的世界裡。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●●○

整體：

金牛座的朋友們雖然沉穩，但是其實還是蠻容易以自我為中心的。這星期金牛座的朋友們可能會因為過於自滿而引起他人的反感，要多注意。

工作：

工作上容易因為自我感覺過度良好而難以與他人合作，太過自我的態度容易引起同事間的不滿或是造成工作上有困難，需要多加留意。

感情：

這星期容易冷落了陪在身邊的人，或是因為太自滿而讓人家覺得不舒服，要懂得多聽聽他人的意見，不要整天活在自己的世界裡面喔。

雙子座：權杖十正－事務繁多，忙碌操勞的一星期，要注意身體健康別累壞了自己。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們可能會在各方面倍感壓力，好像有做不完的事情一樣，很容易因為要做太多事情而讓自己很緊張，身體狀況也容易因為這樣出問題。

工作：

埋頭苦幹這四個字可以說是最佳寫照。建議面臨到許多壓力的雙子座朋友們，就算工作沒辦法完全做到最好也不要太勉強自己，很多事情不是光靠自己就能夠完成的。

感情：

這星期的感情狀況不甚理想，也許是因為太過忙碌無法顧及到另一半的想法及需求，容易引起爭吵。一吵下去，壓力又更大了，建議可以先跟另一半溝通好，才不會到時候爆發又更麻煩。

巨蟹座：金幣騎士正－做事情只要踏實有目標就好，努力耕耘就一定會有相對的收穫。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們要踏實一點，無論是在理財或是各方面都適合保守一點，情緒方面也需要比較理智，行動前要先三思喔。

工作：

巨蟹座的朋友們這星期適合踏實一點，不適合有太大的動作，也不適合使用小聰明，這星期做事情越保守越好，一分耕耘一分收獲，老天爺不會虧待你們的。

感情：

感情上可能稍嫌冷淡了點，少了以往的熱情，那是因為巨蟹座們的重都心放在麵包上了。要多多與對方溝通，多為對方著想，才不會讓對方誤會喔！

獅子座：寶劍八正－容易因為自我設限跳不出原有的框框，顧慮太多反而會裹足不前。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們本來就比較情緒化，尤其在自己認定的事情上更是沒辦法聽進他人的勸告。這星期容易因為想太多而自我設限，容易鑽牛角尖鑽到沒有辦法前進喔。

工作：

對工作的得失心比較重，也很容易對人心感到沒安全感，或是假設立場，可以說是疑心病比較重。建議可以多聽聽他人的意見，畢竟並不是每個人都帶有其他目的，不要自己嚇自己喔！

感情：

容易因為想太多而自己陷入無法跳脫的無限迴圈。建議獅子座的朋友們遇到事情的時候先聽聽身邊好友的意見，不要一個人想太多喔。

處女座：權杖三正－可能會想要開拓新機會，擁有很好的合作關係及行動力。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

處女座的朋友們這星期作決定會很果斷，在觀望之後會想要去嘗試一些新的東西。行動力也增強許多，比起紙上談兵，更容易身體力行喔。

工作：

工作上有機會有更進一步的進展，也會得到許多幫助。重要的是對工作的心力更投入了，也清楚自己要的是什麼。

感情：

單身的朋友容易遇到新對象，而交往中的朋友們卻容易把重心放在工作上或是朋友上，比較忽略情人。或是說，對於未來有不一樣的看法，可以與對方討論喔。

天秤座：寶劍九逆－容易給自己過大的壓力，而太大的精神壓力也會導致健康出問題。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期容易因為一些事情把自己的精神搞得很脆弱，或是因為太細膩而導致精神壓力過大。建議不要對自己要求太高，放鬆一點說不定更快達成目標。

工作：

容易有精神上過大的壓力甚至神經兮兮的而影響到工作效率，建議天秤座的朋友們要適時的放鬆自己的心情抒壓一下喔！

感情：

有些事情就算再怎麼難忘畢竟也已經成定局了，就算多想也沒辦法改變什麼，不如就好好的珍惜現在身邊的所擁有的人事物，這樣未來才會過得快樂點喔！

天蠍座：金幣五逆－財務狀況稍有改善，與人情感之間有邁向另一個階段的發展跡象。

貴人星座：雙魚座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期在財務或是工作上稍有好轉，與前陣子入不敷出的情況相比稍有改善，工作上也容易有新的機會，要多加把握這些契機。

工作：

工作上有機會有更進一步的進展，人際上也會得到許多幫助，相較於之前的空窗與無助，這是個喘息的空檔，但休息之後要趕緊收拾之前的殘局。

感情：

天蠍座的朋友們這星期在情感上能夠有修補的機會，如果過去與對方有不愉快或是裂痕，這星期是可以好好的重新開始的一個機會，要好好把握。

射手座：世界正－一切美好且順利的一週，可以稍微放輕鬆不要那麼緊繃，一切都會很好。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●●○

整體：

恭喜這星期射手座的朋友們一切都算是很得心應手的，不需要緊繃神經，一切也能夠往好的方向發展，各位可以稍微放寬心讓自己休息一下喔。

工作：

就算遇到瓶頸或是問題也能夠很順利的去突破跟解決，原本無法自行解決的也會出現貴人相助，要好好珍惜他人的幫忙與好意喔。

感情：

與對方甚至對方的朋友或家人相處得和樂融融，就算是單身的朋友們也很有機會認識到新朋友，可以好好把握機會。

魔羯座：金幣十逆－要留心財務方面還有家庭人和的問題，長久累積的問題容易爆發。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們這週要特別留意財務方面的問題，尤其如果碰上與家裡頭財產有關的問題都要特別留心。人和的方面也要多費心思，避免長久累積的問題一次忽然爆發不可收拾。

工作：

這週不建議魔羯座的朋友們作任何投資，遇上與金錢或是家中財產相關的事情都盡量低調一點，就算是家人也要多思考一番再做決定。

感情：

與對方的相處較為冷淡，長久累積的問題容易爆發。尤其在家庭生活更容易有衝突的產生，建議魔羯座的朋友們能夠在遇到問題的時候先冷靜思考一下，以免一時衝動傷害了對方。

水瓶座：寶劍女王逆－可能會對一些事情過度放大詮釋，要留意不要用太犀利而傷害到人。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們的情緒有點不穩定，對事情很容易放大詮釋，對待他人以及自己的工作可能會較為嚴苛，要注意不要因為這樣得罪到別人喔。

工作：

這星期水瓶座的朋友們對待自己的工作可能會過於吹毛求疵，雞蛋裡挑骨頭的感覺，對待同事也很容易莫名其妙的不滿，要注意這樣是否會給他人甚至是自己帶來不必要的麻煩喔！

感情：

這星期水瓶座的朋友們言行上較為犀利，可能會傷害到關心自己的人喔！要多注意不要口是心非，否則傷害到對方就來不及囉。

雙魚座：聖杯隨從逆－容易因為情緒化而影響到手邊的工作，建議能理性待事。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們這週情緒上較為不穩定，容易因為如此而影響到自己與他人。人際上也容易因為情緒而與人發生爭執，要特別留意

工作：

這星期比較容易因為情緒的問題而影響到手邊的工作。而雙魚座的朋友們雖然平時比較講究感覺，但其實還是完美主義者，要是影響到正事心情可能會更差喔。

感情：

這星期雙魚座的朋友們較比較無法理性待人，對另一半的態度會比較差，也許是因為情緒使然，但建議雙魚座的朋友們能夠稍微控制一下自己的情緒，考慮一下對方的想法。