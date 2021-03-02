【盧恩符文】生日在（6/29~8/28）看過來！從本命符文，看出你的性格與特色

盧恩符文是源自於北歐的神秘學工具之一，具有非常久遠的歷史與典故，當前人們不僅會用來作為占卜使用，也會運用於各式各樣的魔法與祝福儀式當中，其中每個符文又有著不同特質，如同每個人的個性一樣。

就讓我們一起來瞭解每個符文在對應自己生日時，分別有什麼樣的性格與特色。

財富(Fehu) 06/29~07/13



財富(Fehu)是個個性相當熱情、活潑的人，遇到各種生活大小挑戰，總會帶著積極的態度面對，或許在面臨一些課題會有自己的主觀想法，但這也是財富(Fehu)最令人讚賞的優點，經歷過許多考驗、挑戰，才懂得讓自己學會放慢腳步，面對不同的聲音、看法，才懂得更多的包容與謙卑的心態，年紀更長的財富(Fehu)，則會更懂得委婉的與人相處，反而少了過往的衝動與急躁的心態。

本命水晶：苔紋瑪瑙

開運色彩：紅色、橙色

權力(Uruz) 07/14~07/28



看似強勢、有主見的權力(Uruz)，反而許多時候會選擇自己一個人隱忍或扛下，不擅於把內心的想法、感受過度的表現出來，多半會以時間來消化自身的壓力，在他人面前則會表現成穩健、獨立等形象，也因此讓旁人不容易親近，實際上在權力(Uruz)就像個鐵漢一樣，有著柔情的心緒，卻不懂得與人分享，寧可把許多重擔讓自己一人默默承受。

本命水晶：光玉髓、紅瑪瑙

開運色彩：深綠色

雷神(Thurisaz) 07/29~08/12



本身總會有想要照顧一切的英雄形象與心態，對於家人關係或較為親近的朋友，總會願意兩肋插刀、不顧一切，以朋友的角度來說固然是好事，對於自身而言，得要學會辨別各種人，否則這樣的良善，很容易受到他人利用，導致陷入不必要的衝突與摩擦，雖然雷神(Thurisaz)很愛護家人，但也容易因為求好心切的心態，給旁人帶來無形的壓力。

本命水晶：藍玉髓、藍紋石

開運色彩：紅色

信使 (Ansuz) 08/13~08/28



有些時候會因自視甚高的態度，導致與旁人產生距離與隔閡，大多數的信使 (Ansuz)是相對於沉穩、深思熟慮的性格，卻也因此容易讓人產生距離感，然而大多時候會分享與給予較多人生觀與不同層次的生活觀點，善於溝通表達的特質，卻不會過度展現，反而懂得視情況，再採取適合的作法，屬於不會輕易冒險、沒計畫的個性類型。

本命水晶：祖母綠、天河石、橄欖石、孔雀石

開運色彩：藍色

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》