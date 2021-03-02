就是開不了口！暗戀專門、告白無門的星座TOP 5

暗戀是許多人都曾經遇過的窘況，有些人比較直接、很有勇氣能夠快速打破這樣的困境，抱著不管告白會不會成功的態度就衝向前去；可是有些人卻害怕告白失敗會連朋友都當不成、或是很難找到好的時機、也很難鼓起勇氣告白，可能是沒有自信、或是本來就比較膽小，也有的人是在遇到愛情就是語拙。到底哪些星座的人比較容易這樣呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

★金牛座：

真的不知道該怎麼開口，開了口好像又沒辦法表達最真實的意思。

對很多金牛座來說，告白是一件有點辛苦的事情，實在也不是金牛座不想說，而是金牛座往往不曉得該怎麼說、有時候看到喜歡的人時就會腦袋一片空白，想說的話就只好吞下去，因為真的不知道該從何開口，只好沉默以對不說話。

這也讓不少金牛座吃足了暗戀的苦頭，很多金牛座都是會守著自己心愛的人，一部份當然也是跟金牛座本身性格上的固執面很有關係，因為金牛座本身愛上了就不會輕易的換對象，可是在沒有告白、沒有確定跟對方是交往關係的時候，很多金牛座就會默默的去守護、去愛自己所喜歡的那個對象，這也使得金牛座成為單戀、暗戀的高機會群。

很多金牛座是慢慢來的、處理事情向來就是走緩慢路線，談戀愛也是急不得，也是慢慢來的性格，他們不喜歡給心愛的人太多壓力，而很多金牛座也知道自己如果真的愛上某人，就會在那個人的身邊守著不離不棄，問題是這樣守著守著，能不能等到就是一個問題。

十多年前甚至於更早的社會，金牛座要這樣去等到自己心愛的人真的是不困難，可是現代社會並不是那麼樣的單純，太多很會表達「愛」的競爭者，總是會讓金牛座吃足苦頭。比起很多善於表達的人，金牛座真的算是比較笨拙，在這個愛就要大聲說出來的時代，很多金牛座是歷經了多次的暗戀之後才下定決心，愛就早點表達、早點問清楚，免得一直守很久卻到最後人去樓空徒留一條牛哀傷，這樣子就真的是很傷心的情況。

可以的話其實跟兄弟姐妹或好朋友討論一下該怎麼表白，金牛座需要的是先打個草稿、先好好練習，就算很緊張、金牛座還是能夠很沉穩，怎麼去表達自己最真實的愛的想法，然後計劃好所有的一切，接著就全力告白吧！

★處女座：

容易緊張，一緊張就是失控，原本排練得再好的劇本都會搞砸。

處女座其實很容易神經緊張，這是個很敏感、神經線又很細的一個星座，表現出來的就是處女座很在意小細節（這可能是優點），缺點就是他們會為了一點小細節就抓狂，完美主義作祟下的處女座是不容許自己犯錯的、特別面對到自己喜歡的對象時會更加嚴重，這也使得處女座整個人很容易處在一種極度敏感的狀態下，只要和自己原本計劃的內容不相同，就算只有少許的部份不太對，也會讓處女座產生一定程度的沮喪、懊惱，如果瑕疵多一點的話，處女座會緊張到失控，這也是為什麼處女座不會輕易告白、還有告白常失敗的重要因素。

很多處女座也很善於暗戀，他們其實很害怕如果告白的話會讓關係變差，而且處女座真的是還滿膽小的，他們很矜持也不善於把愛給說出來，很多處女座是真的跟處女一樣──未經世事般的羞澀與矜持，特別是在面對自己喜歡的人的時候，處女座很容易手足無措、也很怕自己做了什麼不對的事壞了自己的形象，緊張是很難以避免的事情。

加上天生還滿會照顧人的，處女座常常是「人生以服務為目的」，為了自己喜歡的人會很努力做很多事，可是差就差在最後一步，不敢確實表達出喜歡和愛。

為什麼就差這最後一步呢？很多處女座其實會過度在意對方的看法，或是對方的一些行動，他們不敢去問太多，但會從很多小地方去想自己有沒有希望跟這個人在一起，這些「處女座自己的設想」也就成了阻礙處女座告白的最大因素，加上處女座總覺得自己不夠完美，這也就讓很多處女座更沒信心去告白，最後就是好人一直當、告白總是吞下去的窘況。

★巨蟹座：

要怎麼鼓起勇氣才好呢？很害怕講了會連朋友都當不成，可是不講又怕會遺憾。

巨蟹座是典型想很多、很會自己嚇自己、然後就不敢告白的人。巨蟹座有很多自我內在的擔憂與不安，他們的心情就跟月亮一樣初一十五不一樣，或高或低變化很大，這是不分男女都會的情況，然而從他們的臉上並不容易看到這樣的狀態，不少巨蟹座其實已經很習慣用冷淡或是用熱情去掩飾內心的不安感或是焦慮感。

這也是個很愛、很會去照顧別人的星座。不少巨蟹座在愛對方時，他們的行為就有點像是父母親在無微不至呵護子女的狀態，那樣的照顧是從吃的喝的一直到生活大小事都會關心、很溫暖的照顧，很多巨蟹座是願意付出的、只要對象是他們所喜歡的那個人。

可是很多巨蟹座是非常會丟臉、也不擅於面對尷尬的狀況，或該說是巨蟹座很厭惡面對到這種情形，這會讓巨蟹座慌了手腳或是用冷酷的態度去面對，而告白行為就是這樣容易搞得讓巨蟹座下不了台的情形──雖然還沒做之前根本就不知道會不會演變成這樣，但巨蟹座總是會自己嚇自己。

因而不少巨蟹座就會因此愛得很心酸，這樣的心酸就是自己很努力在照顧對方，卻又總覺得怕告白了會把對方嚇到、會使得這段關係出現問題，因而造成兩人之間可能從此就有了隔閡，那麼這樣不就是一件很糟糕的事情？

但是真的一直都不講不告白，卻又一直無法停止的付出，有的巨蟹座更是還充當心靈垃圾桶在傾聽對方的心靈垃圾，慘一點的還要聽對方又愛上了別人、又發生了怎樣的愛情問題等等，這也使得很多巨蟹座總是走到進退兩難的辛苦局面，令人不由得一掬同情之淚。

★天秤座：

暗示、明示、提示，總要看看對方的態度再考慮或進或退，不敢一股作氣拚下去。

如果天秤座喜歡的對象是屬於不主動或的類型，那麼辛苦的通常也就是天秤座。往往天秤座都不是相當主動進發的類型，他們比較理性、對於別人的主動能夠有很良好的回應，然而如果要天秤座主動做很多，就會發現到其實天秤座會產生過度謹慎的情況。

很常發生的狀況是，天秤座與某個對象間的往來算是頻繁，往往這個對象有什麼想法、心裡話可能都會跟天秤座說，甚至於是有點依賴天秤座的情形，而天秤座也很願意被這樣的對象給依賴著，兩人間的關係是密切的、比一般朋友還好的，可是卻沒有更多進一步的發展。

天秤座當然是會焦急的，好的互動關係並不常見、然而天秤座對於這樣的關係會格外的重視，問題是天秤座不怎麼喜歡主動開口，一部份其實是很怕丟失了面子，=而他們很重視自己的形象、更會怕如果自己開口告白卻失敗，可能會造成的是這樣的關係一去不復返，所以不少天秤座習慣等待對方，當然天秤座也會一直釋出暗示和善意。

只是有時候也因為這樣的理性和不會一次投入太多，很多天秤座的形象就越來越像是一個很好很好的朋友、總是會支持著別人的老好人一樣，對方如果保持著朋友的距離沒有太多的主動、對於天秤座的明示暗示又沒有太多的回應，會使得天秤座有越來越多的七上八下，甚至於會主動拉開跟對方之間的距離，看看對方會不會自己追上來。

比較糟的情況會被誤解為天秤座從一開始就只是在搞曖昧，或是被誤認為是天秤座另有發展（畢竟不少天秤座條件優良不乏追求者），經過多年之後說開了，才發現原來因為誤解或是誤會而錯失了這段緣份、不勝欷噓。

如果不想有這種遺憾，還是該把話說明、很多人都不是主動的類型，得要靠天秤座自己去問清楚才行。

★獅子座：

覺得自己不夠好，不敢告白；怕被拒絕、不敢告白。直到忍不住了才灌酒衝衝衝。

獅子座是愛面子的，他們雖然看起來吃得很開、但是如果遇上了自己很喜歡的對象，卻有時候是遲遲不敢向前告白的。很多獅子座很有大哥大姐風範，他們很會也很懂得怎麼去義氣相挺，很用心去呵護照顧、就怕對方會跑掉，也就是因為這樣、獅子座遲遲不敢告白、只好一直保持這樣的互動關係下去。

如果要深究為什麼獅子座不敢告白，往往會有幾個比較常見的情況，其中之一就是獅子座覺得自己不夠好、自信心不足。許多人從獅子座那意氣風發的外表上是看不出獅子座其實沒自信，不少獅子座都很愛跟別人比較，可是不會有人是只贏不輸的，很多獅子座會去探口風、會去敲邊鼓想要知道自己喜歡的那個人心中會對哪種類型的人有感覺。而獅子座當然就會用這樣的資料去自我評估、去想看看自己是不是真的是對方心中喜歡的那種類型，如果不是、或是根本比不上的話，那麼獅子座是不會主動想要去碰釘子的。

另一個比較常見的原因是獅子座就是拉不下那個臉去告白，除非已經百分百確定對方不會打槍拒絕，否則很多獅子座都覺得要去告白是很痛苦的事情，被拒絕的話真的很丟臉，而且會有一種深沉的內傷──我真的有那麼不好嗎？很多獅子座很怕自己的自尊心被打擊，特別是被自己心愛的對象給打擊到，如果有被拒絕的可能、很多獅子座是會裹足不前的，因為除了要面對可能被拒絕的狀況之外，身邊好友的關心兼八卦更是讓獅子座很大的心理障礙。

面對這種情況，獅子座還是會繼續照顧這個自己喜歡的對象，抱著有點且戰且走的心態，還會告訴自己：「反正我身邊多的是可以選擇的對象。」雖然很明白心裡頭喜歡的都是那個人，但總是順便給自己一點自信心──有這麼多人可以選、代表自己的身價是不錯的。

只是很多獅子座到了忍不住的時候就會藉酒裝瘋順便告白，或是總是要逼到自己已經受不了了、對方可能好像已經有別的對象了，才會讓獅子座不得不放下所有的顧慮、很激動的去把自己真正的想法說出來。

本文授權出自月光下的占星塔羅

亞提米斯 + 月光下的占星塔羅