【塔羅測驗】火到不行！我的聚人氣指數有多高？

知名網紅理科太太在集資網站上推出自己的產品，一天之內打破紀錄，順利達標並獲得1700萬的支持，想知道自己是不是也一樣有聚人氣的好本領嗎？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

【聚人氣指數60%】 》 很懂得捉住大家目光的你，一瞬間就能凝聚很多人氣，算是一個高手等級的存在喔！總是能在流行話題的最前端找到吸引大家注意的方式，所有人也很喜愛跟你互動，人見人愛的個性在不知不覺中累積了很多的好感，也讓人產生了不少的信賴，所以當你需要傳達一個概念的時候，每個人都會對你伸出支持的手，協助你完成想要達到的目標喔！

選B的你：

【聚人氣指數20%】 》 是不是覺得很奇怪，明明平日你跟人的交流不少，但在重要時刻怎麼都不會得到大家的支持！其實不是你人氣不夠，而是因為太有自己的原則，所以想出來的東西都非常有獨特的專屬性，這樣的觀點就不易與人產生共鳴，自然就不好號召人氣了。反倒可以在與人互動的過程之中，漸漸找出修正的方向，慢慢的就有人會朝你這邊靠攏囉！

選C的你：

【聚人氣指數80%】 》 很容易吸引到別人注意的你，根本就是一個招財貓啊！平時就備受愛戴，只要你願意登高一呼，大家都會願意跟隨你的想法，展開行動。講到這邊，是不是發現從小到大，你都很容易成為人群之中的意見領袖，朋友們在做什麼決定之前，都想要問問你的想法，畢竟你的點子都很有感染力，一下子就能被所有人接納，輕鬆的達成目標！

選D的你：

【聚人氣指數40%】 》 也許上一次你一下就得到很多人的鼓勵，但最近這次怎麼不見自己的人氣凝聚？老實說，運氣這種東西，就是時好時壞啦！不過，就你的狀況來說，好運人氣也可以透過認識更多的人來培養，把自己的交友圈變的更大更廣，在下次需要大家相挺的時候，就會發現原來身邊有這麼多人，願意為你盡一分力，你的影響力也就在此刻發生了！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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