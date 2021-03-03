每日星座愛情運勢2021/3/4 本日甜蜜星天秤座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會增加不少。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍國王逆：整個人比較負面一點，在感情中也對對方比較嚴苛，甚至有許多不合理的要求，也是很難溝通的一天。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯騎士逆：在感情上可能會有點三心二意，或是有些其他的誘惑，可能會跟其他異性有點曖昧或是小脫序的狀況，需要自己多把持點。

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，或是外在給予的壓力太大而影響到雙方的情感。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：紅棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：感情上似乎會遇到一些莫名的阻力，兩人之間的溝通也會雞同鴨講似的感到很疲憊，建議各位能先找到真正的問題所在，不要把精力浪費在一些雞毛蒜皮的小事情上。

天秤座－幸運數字：6 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：感情中跟情人可以甜甜蜜蜜，能夠互相信賴彼此，就算遇到小問題也可以一起共同解決，反而讓感情更好。

天蠍座－幸運數字：4 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而對情人有些不切實際的要求，反而容易引起爭執。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣十正：對感情渴求穩定與踏實的感覺，但也會很在意一些實質上的條件是否能夠成就更進一步的情感狀況。

魔羯座－幸運數字：5 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。

水瓶座－幸運數字：6 幸運顏色：深棕色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情人容易不經意敷衍起來，也比較沒有耐心去傾聽對方，主觀意識太重只會引發更多爭執點，如果真的在氣頭上還是先別亂說話。