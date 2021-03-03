超準面相測驗！6種額頭紋路，剖析出你的隱藏性格

▲從「額頭紋路」就可以得知你的真實性格。（圖／翻攝自Lass）

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我；不過，有時候從面相也能發現一些蛛絲馬跡。近日，南韓Lass網站分享一個有趣的心理測驗，簡單從「額頭紋路」就可以得知你的真實性格，神準結果在網路引發瘋傳。

測驗過程相當簡單，首先看著上方圖片「6種額頭紋路」，找出自己屬於哪一類型，測驗結果如下：

【臉上無皺紋】樂觀、個性鮮明

額頭沒有皺紋的人充滿正能量，擁有幸福磁場，就算面對失敗、遭受負面事情，你也能正面、積極面對，你的個性鮮明、積極的生活態度，正能量總是影響周遭的人。

【1條額頭紋】具邏輯思考能力

你具有邏輯思考，可客觀看待事物，不會感情用事，且總能找到實際的方法解決問題，同時你也是值得信任的人，很多人喜歡找你討論意見，適合當領導人。

【2條額頭紋】無私、富有愛心

你是一個無私的人，永遠將家人、朋友的幸福放在第一位，且對待每個人公平、尊重，這種個性讓你不斷結識新朋友。

【3條額頭紋】聰明、富人生經歷

你比起他人來得聰明、成熟，做擅長領域的事情時相當出眾，面對問題也能從專業角度思考與分析，身邊的人都喜歡找你幫忙。

【眉間1條垂直皺紋】心思細膩、有幽默感

你常皺眉頭，會想很多，對哲學和精神範疇有興趣，且心思非常細膩，身邊的朋友都喜歡找你幫忙、訴苦；天生有幽默感，人緣極佳。

【眉間2條垂直皺紋】完美主義者

做任何事都很努力，全心全力投入，且具有責任感，也是完美主義者。但也常因為小問題、出錯而備感壓力，有時也該放鬆一下自己。（編輯：賴詠璿）

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