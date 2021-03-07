每日星座愛情運勢2021/3/8 本日溫柔星金牛座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：深棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。

金牛座－幸運數字：5 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯女王正：對待情人溫柔體貼、善解人意，遇到什麼問題也都能站在對方的角度思考判斷，兩人相處是很愉快幸福的喔。

雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情感太過敷衍，只要對方要求什麼都是隨便帶過，這樣只會引發更多爭執點，還是謹慎一點吧。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：在感情中跟情人的感情特別好，就算遇到小問題或是小摩擦也可以願意一起溝通解決，反而讓感情更好。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：有時候改變是個轉機，但當感情開始產生變化時往往是危機多於轉機，需要更加把握能夠彌補或是加溫的機會。

天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題或是一段關係終究會走到終點，如果真的沒辦法再挽回也要給予祝福。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：橡皮粉

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

正義逆：很容易因為情緒或甚至是利益問題而犧牲了自己的感情或是委屈了對方，這樣很容易一步錯步步錯，要多加注意。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：兩人的想法是往不同的方向發展的，要是繼續欠缺良好溝通的話很容易不斷爭吵甚至導致分開等狀況。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

太陽逆：對情感的熱忱可能會有降低的狀況，可能是有多了些其他外在的吸引，這樣也會讓對方比較沒有安全感。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，而太沒自信也容易讓一段感情經營得很吃力。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣十逆：容易將金錢或是物質凌駕在情感之上，對待感情也比較沒有那麼誠懇，變得有點唯利是圖的感覺。