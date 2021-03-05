好酒沉甕底！唐綺陽點名越老越有桃花的星座TOP 5

現代人常為了工作過著汲汲營營的生活，儘管已經到了適婚年齡，身旁仍少了一個伴，總在夜晚與寂寞共處，不過也有些人不急著談戀愛，他們認為好酒沉甕底，年紀越大的人越有魅力，「國師」唐綺陽就盤點了5個越老越有桃花的星座。

雙子座

年輕時可以說是造型界的神農氏，任何服裝、髮型都能勇敢駕馭，不過他們隨著年紀增長，會更加了解自己適合的東西，可以說是最不把歲數放在眼裡的星座。逆生長的雙子女通常更年期發生在2、30歲，比較容易情緒化，不過年紀越大，性格反而會更加沉穩。

處女座

處女座本身習慣管理、約束，可以把自己的外表維持得很好，加上凍齡顏值的助攻，所以桃花從年輕到老都很旺，也很懂得犧牲奉獻、忍耐，能很精準的給予另一半所想要的需求，處女女甚至可以幫男方衝事業，堪稱是最好的賢內助。

天秤座

年輕時的天秤座是個工作狂，性格彆扭又有潔癖，不過年紀大了之後，知道事情不見得會照著自己的心意進行，所以比較懂得柔軟，女人味自然會飄散出來。此外，天秤座也具有危機感，只要外表不小心「走鐘」，就會開始積極保養，盡力維持最佳狀態。



雙魚座

雙魚座心中有一個完美人設，是他想演出的某個角色，假設要演個少女，就會努力散發出無辜的氣質，和年齡無關，儘管擁有身分地位依然保有少女心，不過年紀大的雙魚座不太會再不切實際，只想享受戀愛，不會走進婚姻，會想要找一個走得長久、合適的伴侶。

摩羯座

關鍵詞是「經典」的摩羯座越老越年輕、越老越美，經典就是要靠時間來換取，儘管內斂的魔羯女年輕時不會特別出眾，甚至顯得很沉悶，但等到年歲漸長，就會開始飄散出女人味，此外，摩羯座越老越有事業和身分地位，所帶來的氣場自然能增添更多魅力。（編輯：侯家瑜）

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