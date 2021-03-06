2021年3/8~3/14十二星座塔羅運勢：金牛工作感情一團亂，處女多聽過來人勸告

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣三逆－不要因為愛面子而不懂裝懂，如果牽扯到專業的事情會有點危險。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們容易因為面子而容易逞強，要留意的是如果牽扯到比較專業的問題，可能就不能耍耍嘴皮子就沒事，可是要為自己說的話負責喔。

工作：

這星期牡羊座的朋友們容易因為技術不足或是專業不足的原因，導致工作上的失敗。要留意不要隨意聽取不夠專業的人士意見，這樣反而有害無益喔。

感情：

工作不順遂或是環境不良容易引起情緒上的不穩定，要多加留意不要遷怒到對方身上喔！這星期人際關係上也要為自己把關，不要盡結交些對自己沒有幫助的朋友。



金牛座：聖杯騎士逆－容易因為情緒化而影響到手邊的工作，感情狀況也有點混亂。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

金牛座的朋友們這週情緒上較為不穩定，容易因為如此而影響到自己與他人。人際上也容易因為情緒而與人發生爭執，要特別留意。

工作：

這星期比較容易因為情緒的問題而影響到手邊的工作。而金牛座的脾氣本來就比較悶，很容易把情緒藏在心裡，但要是影響到正事就不那麼樂觀了。

感情：

這星期金牛座的朋友們較無法理性待人，對另一半的態度會比較差，也許是因為情緒使然，但建議金牛座的朋友們能夠稍微控制一下自己的情緒，考慮一下對方的想法。

雙子座：寶劍二逆－經過一番掙扎，心中的疑慮能夠得到解答，找到了對的方向。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

這陣子雙子座的朋友們也許遇上了什麼難解的問題，歷經了一番天人交戰後，在這星期可以漸漸獲得解答，也逐漸能夠有所進展。

工作：

這星期可能會有許多狀況發生，讓雙子座的朋友們有點頭痛，因為實在是沒有兩全其美的方法可以解決，建議雙子座的朋友們要好好的思考，找出最適合的方向前進。

感情：

這星期雙子座的朋友們是很理性的，在感情方面可能稍嫌冷漠，想得較多一點。建議雙子座的朋友們能多點浪漫，才不會讓對方覺得無趣喔！

巨蟹座：聖杯女王正－情緒平穩溫和，能夠用同理心對待他人，人際關係非常良好的一週。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●●○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期在人際關係上表現得非常好，能夠設身處地的為他人著想，也獲得大家的認同與尊重。待人處事上能夠懂得恰如其分的應對進退，讓魅力提升了不少。

工作：

工作運上雖然稱不上非常出色，但由於人際方面處理得不錯，因此也算是非常順利得心應手！容易有女性貴人相助，尤其可以多加留意身邊的女性長輩。

感情：

由於情緒上也相較於之前更溫和平靜，跟對方的感情是非常好的喔！單身的人桃花運也不錯，容易吸引到不少目光喔！

獅子座：寶劍十正－流言蜚語所造成的傷害不小，自己若是想不開也將面臨更多問題。

貴人星座：射手座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，甚至容易有流言纏身，要留意小人是否就在身邊喔。

工作：

這星期獅子座的朋友們容易被流言蜚語纏身，跳入黃河也洗不清的情況容易發生，讓各位百口莫辯。建議獅子座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期獅子座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，感情方面也容易產生爭吵而加深獅子座朋友們的精神壓力。如果沒辦法好好調整心態，將會衍生出更多問題沒辦法處理。

處女座：權杖騎士逆－容易因為太過衝動而誤事，要記得多聽聽身邊過來人的勸告。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們，對無論何事皆處於動力缺缺的一個時期。腦中原本計畫好的東西卻容易因為太過散漫而無法動工。

工作：

容易因為沒有行動力而拖延原本的計畫，也聽不進去他人的意見。建議處女座的朋友們能夠不要那麼固執，聽聽他人的意見及看法吧。

感情：

這星期處女座的朋友們脾氣較為暴躁，對另一半也是耐性缺缺。單身的朋友們若是有想告白的對象也容易碰釘子，建議能夠先觀察清楚再下手。

天秤座：審判正－面臨重要的轉捩點，需要做出決定性的選擇，需要冷靜的思考與判斷。

貴人星座：獅子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

天秤座的朋友這星期可能會面臨一些重大的改變，導致必須做出決定性的選擇。機會就在眼前，要怎麼運用是看個人，沒有絕對的好與壞，結果的操控都是在自己。

工作：

要留意工作上是否有些不為人知的作為，容易在這星期被抓到破綻。也要留意是否有司法問題纏身。但只要不要心懷不軌都不會有什麼大問題。

感情：

也許會面對一個重大問題來考驗這段感情，建議天秤座的朋友們遇到問題要去面對，而不是一味的逃避。只要撐過去了感情又會更進一步了！

天蠍座：寶劍三正－環境黯淡引起思緒煩躁，容易有打不開的心結與他人溝通不良。

貴人星座：魔羯座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們在人際關係上比較容易糾結，這星期如此狀況更明顯。容易有些心結產生，易把情緒爆發在不該爆發的地方，要小心自己的情緒是否會影響到其他人。

工作：

提醒天蠍座的朋友們，明槍易躲暗箭難防，要留意是否身邊有小人在放暗箭，不要太仁慈，否則受傷的可是自己喔！遇到事情要懂得冷靜面對，不要太容易受他人影響。

感情：

天蠍座的朋友們由於這星期脾氣較為煩躁，感情上容易因為溝通不良而和對方吵架傷心難過。請切記感情事要互相忍讓與包容，而不是一味的接受喔！

射手座：愚者逆－容易因為害怕而不敢前進，或是看不清楚現實狀況而踢到鐵板。

貴人星座：雙子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●●○

整體：

整體來說，射手座的朋友們這星期內心容易對他人或是事物產生懷疑而畏縮不敢前進，這樣不僅容易錯失機會，甚至有可能引發不良的後果。

工作：

容易有不切實際的想法而導致工作情況受影響，建議射手座的朋友們可以拉回自己的理智與原則，以免惹出不必要的麻煩。

感情：

容易因為太以自我為中心而引起對方的不滿，疑神疑鬼的態度也容易讓對方感到不被信任而引發爭吵。

魔羯座：金幣九正－喜歡自己獨享耕耘後豐收的果實，人際關係比較冷淡，不擅交際。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們算是苦盡甘來，可以先緩和一下，享受自己之前耕耘的成果。但人際上可能稍嫌孤單了一點，不妨多跟他人分享自己的成果可能會好一點。

工作：

工作上可以稍微放鬆，要是平時有努力，這週就等著開花結果吧！要是有投資也可以嘗試看看喔！

感情：

雖然財運上沒有問題，但感情上卻稍嫌孤單，可能是比較自我的關係，喜歡自己沉浸在自己的世界裡而容易忽略對方。

水瓶座：命運之輪逆－這星期好運氣似乎不站在你這邊，凡事謹慎為上策，低調點喔。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們可能會感到一切似乎都不怎麼順利。不管做什麼事情好像都會有些小阻礙令人心煩意亂，建議水瓶座的朋友們可要沉住氣度過難關喔！

工作：

環境容易有許多因素讓水瓶座的朋友們小狀況連連，工作運勢走下坡。建議水瓶座的朋友們得失心不要太重，只要穩固好自己份內的事情就好。

感情：

這星期水瓶座的朋友們與情人之間容易產生誤會或是爭吵。芝麻綠豆小事情竟然也可以演化成大事情，建議雙方都要各退一步，互相包容喔！

雙魚座：寶劍七逆－理想中的計劃似乎出現紕漏，自作聰明想走捷徑反而容易被抓包。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期行動力較為薄弱，計畫也進行得不如預期，有太多空想的情況。此時若是想要行點小聰明可是會越弄越糟的喔！

工作：

這星期雙魚座的朋友們，若是有想要做些什麼以為人家不會發現的事情要非常小心，容易弄巧成拙，或是被抓包，而讓事情演變得一發不可收拾。建議雙魚座的朋友們還是踏實點，就正軌做事情吧！

感情：

雙魚座的朋友們這星期會比較混亂，比較沒有以前那麼好商量，容易跟對方爭吵，要留意言詞，要是還是不識相的亂講話，可能會一發不可收拾喔！