【圖像占卜】改變，就是跳脫業力！看看天使要帶來什麼喜悅的訊息給你呢？

這是塔羅牌的審判牌，也是一張天使牌，有著天使加百列在化解業力，給予人們改變的機會，你願意放下自己哪些習慣，你願意給自己多大的機會往前走呢？接下來就讓天使給予你勇氣，看看他們要給你什麼喜悅的訊息吧！

A貓天使

B 紅十字

C下方的灰色貓貓

A貓天使

– 麥克天使

別忘記初衷，相信自己是安全的。

你在焦慮些什麼嗎？有關於愛情還是有關於工作呢？天使想要跟你說的是放寬心吧！因為你所擔心的問題都不會發生，請你相信你是安全的，對於接下來想做的任何事情，請放膽地去做。此外也請你不要忘記自己的初衷，因為你原本的目標跟希望，天使說他可以幫你剷除你的負面念頭的。

此外在任何事情上抱持一顆學習的心，放掉抱怨的心態，因為任何事情的發生都是一體兩面的，有好就有壞，但是最壞的時候不代表是最糟的，那是轉念的開始，甚至是發生下一刻美好奇蹟的開始，所以相信自己是安全的，大步地往前跨吧，你會得到你想擁有的。

B紅十字

– 漢尼爾天使

不選擇完美，但當一個完整的人。

你總是很認真的看待很多很多的事情，但你忘記了，你也有自己的情緒啊，而且情緒是有週期的，所以當你想耍廢覺得情緒很糟糕那都是正常的，不要批判自己，也不要覺得自己什麼都沒做到了，記得放鬆是很重要的，如果最近的你在做什麼改變，記得先放鬆、先不要緊繃，答案會慢慢地出現的，也給自己靜下來的時間，例如畫畫閱讀都是很好的方法，尊重自己的情緒，情緒就會好好呵護你。

記得你要當一個完整的人但不是完美的人，因為一個完整的人懂得接受自己的好壞，我們本來就有陰陽面，所以在黑暗的情緒或許也就是光明即將到來，讓自己完整吧。

C灰色貓貓

– 愛瑟瑞爾天使

拍拍自己給自己一個擁抱吧。

前陣子的你遇到什麼傷心的事情嗎？還是現在的你此時此刻無法開心起來？來！我們把情緒交給天使吧，他一直在旁邊默默的陪伴著你，不要覺得自己是孤單的，因為這些出現在你生命周圍的負面事情，是要你學會求救的必要，以及你自己不是孤單的這件事，因為總有人會來到你生命中給你愛，但前提是你必須先好好疼惜自己，給自己一個擁抱吧。

此外天使要帶給你一個愛情的訊息，如果你正在單身，現在看文章的你許一個願望吧，你希望在愛裡成長些什麼，天使會給你一個跟你一同成長的對象，此外，也請記得知道自己是很美好的。

使用塔羅牌：天使卡

安妮的奇異星球臉書

安妮的奇異星球youtube

安妮的ig