【盧恩符文】生日在（8/29~10/27）看過來！從本命符文，看出你的性格與特色

盧恩符文是源自於北歐的神秘學工具之一，具有非常久遠的歷史與典故，當前人們不僅會用來作為占卜使用，也會運用於各式各樣的魔法與祝福儀式當中，其中每個符文又有著不同特質，如同每個人的個性一樣。

就讓我們一起來瞭解每個符文在對應自己生日時，分別有什麼樣的性格與特色。

旅行(Raido) 08/29~09/12



擅於與人交流、合作，面對生活中大小事情，都能夠透過不同的角度、經驗來學習成長，適時接納不同的聲音與看法，懂得接受變動，而不會緊抓著原有的模式、慣性，也明白在不同的環境下運用不同的資源來整合當前的各種挑戰，在特質上是喜歡不受拘束，給予適當的空間、自由，擁有良好的自律行為，成為許多人相當信任的依靠對象。

本命水晶：綠玉髓

開運色彩：紅色、黃色

火炬(Kenaz) 09/13~09/27



在火炬(Kenaz)特質中有著不輕易與人接近、交流的特性，在更多時候會選擇在一旁靜靜的觀看，不會主動加入人群與團體討論，看似彆扭的性格，卻非常的溫柔，若有需要協助、幫忙，火炬(Kenaz)是一位具有熱心與博愛的精神，只是不擅於在社交場合與人互動，寧可多花些時間在獨處或自我學習的過程中，也因此容易被冠上孤僻的性格封號。

本命水晶：雞血石

開運色彩：紅色、紫色

禮物(Gebo) 09/28~10/12



與人相處總能嗅出對方所需要的，面對各種疑難雜症，也可以把場面處理的人人皆大歡喜，實際上禮物(Gebo)是一個懂得在人際關係上經營的特質，但這項技能是源自於自身就喜歡結交朋友，而不是在有目的性的情況下與人相處，也因此讓許多人喜歡與禮物(Gebo)，那份自在、融洽的感受，是許多人稱羨並喜歡的氛圍。

本命水晶：蛋白石

開運色彩：黃色、綠色、靛色

喜悅(Wunjo) 10/13~10/27



血液中藏有著王者風範的特質，無論在哪個團體下，總能展現獨特的領袖魅力，一個部份是源自於喜悅(Wunjo)喜歡帶領著身旁的夥伴向前邁進，另一個部份則是喜歡挑戰重重考驗，間接來證明自身價值；當有明確的目標與計畫，喜悅(Wunjo)是擁有能為了達成目的而想盡辦法、竭盡所能去完成的性格，並讓在身旁的人們能夠欣然接受與認同。

本命水晶：鑽石

開運色彩：黃色

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》