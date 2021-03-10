選出你第一眼先看到的動物，測你渴望什麼樣的「婚姻生活」？

▲你真的知道自己嚮往哪種婚姻生活嗎？透過下面的心理測驗來看看答案吧！（圖／Shutterstock）

近日台灣社會被兩性議題攻佔媒體版面，先是桌球夫婦福原愛、江宏傑的婚變疑雲，接著是侯佩岑與母親林月雲上節目談往日林月雲的小三情史引發爭議，然後是已婚的民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居地下情疑雲，婚姻的意義可說是一次次在新聞事件中受到衝擊。你真的知道自己嚮往哪種婚姻生活嗎？透過下面的心理測驗來看看答案吧！

這次的題目很簡單，根據《香港01》報導，在上圖中你第一眼先看到的是哪個動物？憑直覺給出答案，選項包括「大象」、「長頸鹿」、「獅子」和「鹿」，你的答案將揭曉你內心嚮往哪種婚姻生活。

先看到大象

你渴望的是「自由婚姻」，你重視個人興趣，追求無拘無束的婚姻生活，即便與他人共建家庭，但你仍希望保有相當程度的自由，不願太過受到束縛。

先看到長頸鹿

你渴望的是「夫妻兩人一命」，你期望與另一半共享一切，且兩人最好擁有相同的興趣，無論是家務、消遣、甚至是工作，都希望夫妻之間如膠似漆，同舟共濟。

先看到獅子

你渴望的是「主導式婚姻」，你有很高的責任感，自視為家庭的頂樑柱，期待主導家中的一切。你總覺得另一半不如自己聰明與細心，因此希望家中的事務都能按照自己的意見安排。

先看到鹿

你渴望的是「現實型婚姻」，對你來說婚姻不必然等於愛情，更別說靈魂伴侶。關於婚姻，你更多考慮的是現實的社會地位、財產、名份等等問題。你期待的婚姻關係是雙方結合後能夠互相提攜、彼此互助成長。（編輯：倪浩軒）

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