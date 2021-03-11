每日星座愛情運勢2021/3/14 本日霸氣星雙魚座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：今天是情人節，在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：可以趁情人節跟對方一起出趟遠門，走走逛逛，不但能夠讓自己緊繃的心情得到放鬆，也可以讓兩人的感情更好喔。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會就算失敗了也有它的意義。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：個人狀態比較不好，也容易跟對方因為一些小事情起爭執，例如對一些社會新聞或是他人的事情看法不同而鬧矛盾。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：松柏綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：對一些一直存在彼此之間的問題會想要開始著手改變，需要很大的耐心以及不斷的溝通，要堅持下去才能看到成果。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：金色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會加增不少。

魔羯座－幸運數字：5 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而影響到正事也不妥當喔。

雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，雖然稍嫌霸道一點但整體來說還是會讓對方覺得很安心，兩人的感情狀況也不錯喔。