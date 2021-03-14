跟他談戀愛很難吵得起來！堪稱好脾氣情人的星座TOP 5

愛情上的相處其實總會有些小磨擦而跟另一半起衝突，或是有比較多的抱怨出現，造成感情上的不愉快增加，卻也有些人在面對這些小小的不愉快時，會覺得這些都只是小事、不過是過眼雲煙不需要太在意，裝聾作啞當沒發生過就好，並不希望因為這些小事影響感情。哪些星座的人是這樣的好脾氣情人呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

★巨蟹座：

感情中和諧相處是很重要的，只要不是什麼大事，那麼就盡量包容吧！

巨蟹座其實是很怕「受傷」，讓我們先定義一下巨蟹座的「受傷」，通常這都是指在愛情當中聽到另一半講難聽話、或是跟情人吵架。不管巨蟹座是吵贏吵輸、佔上風還是落下風，巨蟹座的內心都會很痛很受傷。相罵無好言、冷戰會凍傷，巨蟹座期待的愛情也許不見得是浪漫的幸福玫瑰色，但至少是平實中帶有穩定的小幸福，對許多巨蟹座而言，這樣的平淡穩定小幸福已經是一個最基本的希望，如果連這都做不到，那麼這段愛情恐怕只能說是談得很失敗。

因此巨蟹座會「包容」對方許多的態度，只因為想要取得一個和諧的狀況，他們會選擇把很多的不愉快給吞下肚，因為如果鬧僵了只會更難看，巨蟹座只會覺得自己更痛更難過，要避開這種情況，也就是不讓事情發展到失控的最佳方法，似乎就是裝聾作啞，至少就能夠避免到產生更多的麻煩。

當然，也得要是在巨蟹座還能忍受的範圍裡，為了維持這段愛情的圓滿，巨蟹座是願意去做到這些，因為一個能讓巨蟹座肯定又深愛的對象實在是來得很不容易，巨蟹座的愛是種像父母親去包容子女的愛，他們不會認為這是一種裝聾作啞或是忍受，有時候巨蟹座比較喜歡說這是一種「體諒」和「關心」。

一部份的巨蟹座也很清楚，如果自己不裝聾作啞，真的火氣上來的時候，很多巨蟹座的反應會極度有戲劇張力，而且那不是演戲，而是真的暴跳如雷後崩潰痛哭，而且由於情緒的波動會很大，如果這樣下去的後果其實是非常難看的，當真到這種撕破臉的地步時，他們內在受的傷其實是非常重的，甚至於還可能做出一些傻事。

總而言之，如果不是什麼劈腿、搞小三之類的大事，巨蟹座都會盡量去包容另一半，面對一些小磨擦也會認為那是每個人來自不同家庭而有不一樣的生活習慣，這樣的包容當然是種好脾氣的表現，不過有時候遇到太任性的對象時，很多巨蟹座還是會因為這樣的好脾氣搞得自己內傷呢！

★雙魚座：

一切都是為了愛，寵愛也好、溺愛也好，跟情人吵架就會覺得很難過很想哭。

面對愛情的雙魚座通常都是比較軟弱的，他們是很容易寵壞情人的一個星座，往往雙魚座本身也不覺得這樣有什麼不好，愛情不就是這樣為了另一半做點犧牲，為愛付出是很美好的事情，淒美一點的愛情其實更加浪漫，在各種愛情電影、偶像劇、小說裡頭不也都是這樣演的？動人心弦的戀愛裡總有一方是無怨無悔的，這樣的愛情不也才更刻骨銘心，不也更加證明自己是有多麼深深愛上這個對象？

不過話說回來，雙魚座的裝聾作啞有時也還真不是一種「忍受」，而是雙魚座天賦的一種愛情專業技能，他們天生就是十二星座當中最容易迷糊粗心忘記事情的那個星座，在愛情裡頭更是發揮得萬分良好，有時候不是雙魚座刻意去忘掉或刻意當作沒聽到，而是他們早就練就了瞬間失憶的能力，還有，很多雙魚座遇見自己心愛的情人時，心裡頭某些不愉快的部份就會瞬間蒸發，不開心的情緒好像從沒有發生過一樣。

這也算是一種「活在當下」吧？如果愛情裡求的就是兩個人在一起時很幸福，那麼不愉快的事情自動無視倒也沒什麼不好，或該說是雙魚座只要為了愛，就能夠有無窮的適應力？這應該也算是種「大愛若愚」吧！只要讓這段愛沒有爭吵和不開心，就不會有痛苦和不愉快，雙魚座越愛某個人就會越投入，也願意犧牲很多很多，一切就是為了「愛」。

雙魚座本身就不愛去在乎一些小細節，面對情人的時候連大原則都可以暫時放下，加上天生的失憶能力和無視不愉快的事情發生的功力，外帶很喜歡製造浪漫又很愛講甜到不行的戀愛絮語，如果就戀愛的角度來看，基本上這是標準的談戀愛情聖模式，其他星座的人大概學個五成功力在愛情方面大概就可以把很多問題迎刃而解，感情上會順利很多，不會為了愛情當中的小磨擦而抓狂。

不過話說回來，以上許多能力都是雙魚座的天賦，別的星座大概也不是那麼容易學得來就是了。

★金牛座：

總而言之，你說你的、我做我的，不開心忍忍就過了，願意忍的時候一切都是耳邊風。

大體上來說，金牛座算是沉默的生物，很多金牛座都不是很會說話、其實他們也不太愛說太多的話，除非講話能讓金牛座賺大錢，否則很多金牛座是很保持沉默是金的態度。吵架就更不用說了，金牛座講話是走穩定有條理的路線，要金牛座去像機關槍一樣吵架罵人，通常往往是金牛座覺得他們自己的利益被別人佔去了，才會這樣強勢力爭。

在愛情裡的金牛座比較喜歡的還是肢體上的接觸，很多事都是說不如做，有道是「夫妻床頭吵床尾和」，很多時候出一張嘴是沒用的，只會讓事情變得更加的糟糕，所以不少金牛座覺得乾脆閉嘴，把一切的不愉快都當成是耳邊風，人生當中有太多的小事情，這些小事也只不過就是心情不好引起的一些小紛爭，每一樣都去計較真的太沒有意思的。

不過，如果這些小事情跟「錢」有關，那麼就一定要計較到底。這是比較特別的部份。

跟金錢利益無關的部份，金牛座是可以裝聾作啞的，反正另一半在情緒波動的時候，許多語拙的金牛座大概也沒辦法講出什麼太溫和的安慰話語，有時候講太實際面、還會不小心數落到對方而踩到地雷自爆，金牛座壓根不想去掃到颱風尾，只要當成沒有聽到就好，金牛座是可以完全把耳朵關起來的一種生物。

等情人的脾氣發完，金牛座就會慢慢飄過去抱抱對方，讓對方可以更加冷靜，這是不少金牛座會用的方式，讓對方知道自己的關心和陪伴，可是並不多話。畢竟講錯話就有如提油滅火，偏偏金牛座自己也清楚自己講錯話的機會實在是太高，裝聾作啞真的會讓自己的愛情順利也好過點，至少不會沒事擦槍走火導致問題重重。

能忍越多代表金牛座越愛也越在乎對方，很實際的金牛座在不愛對方的時候，明顯忍耐力也會越來越低，會越來「耳聰目明」、意見也會越來越多，但是還是很愛的時候，金牛座會是穩固又堅強一直陪在另一半身邊的好脾氣伴侶。

★射手座：

小事情就不用拿來煩我了，老是為了雞毛蒜皮的小事情弄得不開心，那還談什麼戀愛？

射手座其實還滿怕被小事麻煩的，他們天生就不是喜歡處理麻煩事的人，很多射手座記小事的記性通常都不是很好，他們面對小事的態度就是能不管就不要管，最好是能夠大事化小、小事化無，在愛情裡頭射手座更是這樣，他們不太喜歡去面對一些無關緊要的小問題，往往在另一半為了小事抓狂的時候，射手座是可以當成沒聽到，或是轉頭就走去做自己想做的事情。

愛情對很多射手座而言就是要相處愉快，所謂的相處愉快，其實指的就是希望在相處的當下，二個人之間可以步調類似、很有默契，很多射手座在熱戀期的時候最喜歡帶著另一半東奔西跑，他們天生就是停不下來的人，也希望能夠找到跟自己相當同步、速度和反應都很一致的人，這樣的愛情相處上才算是美好的。

但是愛情還是需要磨合的，如果真的愛到了，射手座當然還是不會願意交出自由，不過會適度的去忍受，很多射手座會用不同的方式去轉移對方的注意力，讓情人不要為了小事在鑽牛角尖找麻煩，他們還滿會開玩笑或是滿會用一些有趣的方式去開導對方。很多時候，射手座都是很聰明的，他們其實都很明白情人跳針的原因在哪，差別只是在射手座願不願意去解決情人不愉快的點，也有時候射手座就是覺得不回應才會是最好的，那麼他們就會裝聾作啞。

不過很多時候，射手座都是嫌麻煩，「有時候很多人長這麼大了還會想不開，實在是件很怪的事，就不能夠成熟點處理事情嗎？」射手座會覺得對方很幼稚，問題是射手座也知道他們如果很直接的去點破這些部份，那麼接下來應該就是火山爆發不可收拾。

除非是一時興起想要整一下情人當樂子，射手座才會直接回嘴，否則射手座如果面對的是自己很愛的人，往往就會笑一下不多回應，不說話不表態就讓情人發洩完，免得在氣頭上問題越來越多。平常生活上反正射手座就走隨性的路線，裝聾作啞可能還不夠貼切，實際上根本就是懶得去多做回應免得自找麻煩，這也是種感情生活上的智慧呢！

★水瓶座：

左耳進、右耳出的生活是很愉快很輕鬆的，隨性點過生活、不要計較太多，這樣很好呀。

追求隨性輕鬆生活的水瓶座，在愛情當中還是追求這樣的人生態度，覺得在愛情當中的倆人世界真的簡單一點就好，不要想太多會比較好，不好聽的話其實左耳進右耳出就好，聰明的水瓶座並不是沒把話聽進去，但是很多水瓶座寧可是不想要有反應，因為他們很清楚有反應有回應也不見得會是好事，找對時機點做對的回應才是最正確的事。

況且，很多水瓶座其實根本不太喜歡去處理情緒問題，情緒往往只是一時的，也很難有什麼人是完全不會有情緒上的不愉快，只不過水瓶座覺得處理這些事真的很麻煩，所以很多水瓶座會用很敷衍的態度去回答情人，就算情人已經開始抓狂，水瓶座還是可以依然故我的慵懶，好像天塌下來都無所謂的樣子。

水瓶座面對情人往往都是好脾氣，他們是很願意去配合情人的一些想法和要求，也不會去計較太多或是想太多的那個類型，或該說他們腦袋裡是想滿多的，不過在態度上還是隨性自在，因為水瓶座很清楚，愛情如果是要細水長流的話，就要保持一個良好的互動關係，為了要去處理應對生活上的小磨擦，至少有一方要扮演「睜一隻眼、閉一隻眼」的那個人，而水瓶座其實非常樂意扮演這樣的角色，因為他們平常幾乎也就是這樣子在面對他們的人生。

大智若愚是件很不錯的事，反正人生也就是短短幾十年，開心過每一天比較重要，人生隨性一點是很好的事，也因此不少水瓶座都挺會裝聾作啞；但是跟水瓶座交往的人也會發現，其實水瓶座雖然看起來好像什麼都沒有在在乎、好像沒有把該聽的話聽進去，可是事實上水瓶座還挺仔細的把情人的要求都聽進心裡，只是他們會用別的方式去表現他們的重視。

這本來就是一個還滿有創意的星座，他們會用自己的方式去展現他們的愛，也往往會帶來一些驚喜和驚奇（好吧，也可能是驚嚇），表面上他們的確是好像什麼都沒關係、什麼都很隨便的模樣，但水瓶座是很聰明的，該聽進心裡的去的通常一句都不會少。

本文授權出自月光下的占星塔羅

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