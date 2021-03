【塔羅測驗】財運逆轉勝！我的投資滿點必勝解方！

面對現今金融財經市場高低振盪的變化,一下看漲又看跌,到底我們該用什麼樣的心情來因應?在這段期間還未看到起色的時刻,又該如何在這樣波動的環境之下,找出自己的投資滿點必勝解方呢!現在就透過孟小靖老師塔羅牌的占卜測驗,跟隨你的直覺,請依照你的第一印象,選一張你最喜歡的塔羅牌吧!

選A的你:

『乘風破浪』讓你財運逆轉勝! 》 Price is what you pay. Value is what you get. 「價格是你支付的,價值是你獲得的。」 對你而言,危機才是轉機,這句話可真的是說對了呢!關於你未來的財運可不會因為局勢動蕩而造成什麼狀況。反倒是你早已經做好準備,要來迎接未來的投資獲利了。不過,先前也許要準備不少資本,可需要一段短時間的陣痛。但請放心,現在做的評估分析都很正確,只需隨時注意市場變化,畢竟瞬息萬變都在一眨眼間,得盯緊點才不會錯過良機!。

選B的你:

『保持慣性』讓你財運逆轉勝! 》 Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. 「當別人貪婪時保持恐懼,在別人恐懼時展現貪婪。」 先要告訴自己不要緊張,就保持自己先前一貫的投資方法吧!定期定額的進行著,不時關注一下市場局勢的變化就行,千萬別在此刻做出什麼大刀闊斧的改變。這樣一來反而會自亂陣腳,賠了夫人又折兵。未來你會發現慢慢的每個產業都會找到出路,做出調整。最差的時間點會過去的,雖然可能不是這個當下,保持先前你進行投資時小心謹慎的態度就行!

選C的你:

『開創新局』讓你財運逆轉勝! 》 Do not put all eggs in one basket. 「不要把所有雞蛋放在一個籃子裡。」 投資跟風有點辛苦,偶爾齊步覺得幸運,獨闢蹊徑才是王道!對你來說,是時候來研究一些新的投資方案了,說真的,雖然平常也都有想到這件事,但總是提不起勁來執行,對吧!現在上天可就幫你安排好了這樣的規劃,把這些腦子中的新想法都找出來吧!俗話說得好,坐而言不如起而行,請趕緊動身起來,早一步搶先提前佈局,才能贏在起跑點上!

選D的你:

『穩步前進』讓你財運逆轉勝! 》 Risk comes from not knowing what you’re doing. 「風險來源於不知道自己在做什麼。」 深呼吸!先把自己的心情平靜下來,這才是最重要的喔!很多時候我們的擔憂來自於資訊的不完整,就你目前的投資也是如此,所以可別躁動,聽到什麼就都反應很大,片段的消息可能會讓你做出錯誤的決定,有時候請多方的去獲取新知,才能真正的還原全貌。先慢下腳步來,就算過程中有點損失,也不會把自己搞得忐忑不安,穩健投資才能讓風險降低。

