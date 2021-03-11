【塔羅測驗】財運逆轉勝！我的投資滿點必勝解方！

面對現今金融財經市場高低振盪的變化，一下看漲又看跌，到底我們該用什麼樣的心情來因應？在這段期間還未看到起色的時刻，又該如何在這樣波動的環境之下，找出自己的投資滿點必勝解方呢！現在就透過孟小靖老師塔羅牌的占卜測驗，跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

『乘風破浪』讓你財運逆轉勝！ 》 Price is what you pay. Value is what you get. 「價格是你支付的，價值是你獲得的。」 對你而言，危機才是轉機，這句話可真的是說對了呢！關於你未來的財運可不會因為局勢動蕩而造成什麼狀況。反倒是你早已經做好準備，要來迎接未來的投資獲利了。不過，先前也許要準備不少資本，可需要一段短時間的陣痛。但請放心，現在做的評估分析都很正確，只需隨時注意市場變化，畢竟瞬息萬變都在一眨眼間，得盯緊點才不會錯過良機！。

選B的你：

『保持慣性』讓你財運逆轉勝！ 》 Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. 「當別人貪婪時保持恐懼，在別人恐懼時展現貪婪。」 先要告訴自己不要緊張，就保持自己先前一貫的投資方法吧！定期定額的進行著，不時關注一下市場局勢的變化就行，千萬別在此刻做出什麼大刀闊斧的改變。這樣一來反而會自亂陣腳，賠了夫人又折兵。未來你會發現慢慢的每個產業都會找到出路，做出調整。最差的時間點會過去的，雖然可能不是這個當下，保持先前你進行投資時小心謹慎的態度就行！

選C的你：

『開創新局』讓你財運逆轉勝！ 》 Do not put all eggs in one basket. 「不要把所有雞蛋放在一個籃子裡。」 投資跟風有點辛苦，偶爾齊步覺得幸運，獨闢蹊徑才是王道！對你來說，是時候來研究一些新的投資方案了，說真的，雖然平常也都有想到這件事，但總是提不起勁來執行，對吧！現在上天可就幫你安排好了這樣的規劃，把這些腦子中的新想法都找出來吧！俗話說得好，坐而言不如起而行，請趕緊動身起來，早一步搶先提前佈局，才能贏在起跑點上！

選D的你：

『穩步前進』讓你財運逆轉勝！ 》 Risk comes from not knowing what you’re doing. 「風險來源於不知道自己在做什麼。」 深呼吸！先把自己的心情平靜下來，這才是最重要的喔！很多時候我們的擔憂來自於資訊的不完整，就你目前的投資也是如此，所以可別躁動，聽到什麼就都反應很大，片段的消息可能會讓你做出錯誤的決定，有時候請多方的去獲取新知，才能真正的還原全貌。先慢下腳步來，就算過程中有點損失，也不會把自己搞得忐忑不安，穩健投資才能讓風險降低。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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