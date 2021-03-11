超準感情心理測驗！你最愛哪種貓咪花色？看出戀愛時你的「最大缺點」

感情心理測驗的時間又到了！如果妳在回家途中，突然看見路邊車子竄出四隻貓咪，妳會最喜歡誰的花色呢？日本心理測驗網站《shinri》就對答案做出分析，揭露妳在談戀愛時，可能會出現的「最大缺點」，快來看看怎麼改善吧！

A、三花貓

最喜歡三花貓的你，在談戀愛時都會讓對象感到非常安心，相對的，你自身也會對另一半相當放心。不過這種「安心感」雖然在一段感情中是必備的，但太過頭反而會讓這段感情變的「消極」化，造成雙方都覺得對方不在乎這段愛情的錯覺，進而成為感情變淡的最大危機。因此，適時地替兩人的相處時光製造驚喜，就是這類人必須學習的課題。

B、暹羅貓

最喜歡暹羅貓的你，在你的深層內心中，其實相當渴望刺激與不平凡的熱戀，這樣的你特別容易會被對自己冷淡或是已婚者吸引，同時也容易對一段感情不忠。因此，如何克制心中的愛火不會燃燒到自己的「正常生活」，就是這類人的最大考驗。

C、黑貓

最喜歡黑貓的你，會在一段感情中隨時處於「疑心病」的狀態，由於對自己是否被愛缺乏自信，你會時常質疑另一半有不忠的嫌疑。如果電話沒接到、紀念日被忽略等等，只要讓你感受到片刻的怠慢，你就會立刻火大指責對方，這也成為感情破裂的導火線。因此，要對自己被愛更有自信，且不要在還沒「探究原因」時指責另一半，就是這類人的最好改變方式。

D、美國短毛貓

最喜歡美短的你，最喜歡把感情中的大小事情，與其他戀人做比較，為的就是滿足自己的優越感。例如說，朋友的老公送她1個大鑽戒，妳見到後也會產生忌妒心，進而要求另一半自己也想要相同甚至更好的禮物或待遇。這樣也會讓另一半感到壓力滿點，因此捨棄這種「毫無意義」的比較，就是這類人的最大挑戰。（編輯：潘毅）

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