2021年3/15~3/21十二星座塔羅運勢：天蠍期待會有落差，雙魚財運不佳

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖A逆－開始對正在進行的計畫失去動力，找不到自己真正想要的方向。

貴人星座：獅子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這個星期可能會開始對眼前的事物，不管是工作還是學業等等失去動力，建議各位不妨先停下腳步，好好思考一下什麼事真正自己想要的比較實在。

工作：

這星期牡羊座的朋友們容易發生心有餘而力不足的狀況，明明就知道自己應該去完成卻遲遲無法踏出第一步，建議牡羊座的朋友們要積極一點喔！

感情：

這星期牡羊座的朋友們也許會開始迷惘，開始懷疑自己真正想要的是什麼。情緒上較為不穩定，容易產生爭吵而加深牡羊座朋友們的精神壓力

金牛座：吊人正－可能會經過一段過渡時期，要以犧牲奉獻的精神來正面面對挑戰。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們可能會面臨一些生活中的挑戰，或是不公平的待遇等等，但心情上如果可以順應生活，好好的正面面對問題，結果可能會比想像中的好。

工作：

可以為了自己遠大的目標與理想，犧牲現有的一些利益或是權利等，只求為了以後而鋪路，現在的瓶頸只是個過渡期，只要撐過去就會有更好的結果等待各位。

感情：

金牛座的朋友們這星期可能跟對方的相處會有些誤會，或是遇到問題可能也不想多做解釋，如果對方很任性也是會先忍著，過了就算了，但是還是不可以把對方寵得無法無天喔。

雙子座：金幣二正－有資源流通的機會，可能是小生意也可能人脈交流等，可以加緊把握。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們這個星期容易會有資源上的流通，有可能是做點小本生意或是投資的機會，也有可能是人脈的拓展或是交流等，如果可以加緊把握勢必可以從中得到一些好處喔！

工作：

運氣不錯，會有很多機會要與人溝通，或是有金錢上的流通，隨時都要保持最佳狀態喔！如果要投資或是做點生意都可以仔細評估後下手。

感情：

雙子座的朋友們這星期可能會比較忙碌，跟另外一半可能比較沒有時間膩在一起，或是有可能要出遠門沒辦法膩在一起，會有點辛苦唷！

巨蟹座：聖杯國王逆－過度情緒化容易耽誤重要事情或是造成他人困擾，需多加留意。

貴人星座：天蠍座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們容易因為過度情緒化，或是過於感性而造成他人的困擾，甚至要小心有可能會耽誤到正事喔。

工作：

工作上要小心不要因為情緒化而誤了大事。切記要公私分明，不要把情緒帶到工作上，遇到問題也記得要先理性評估再做決定。

感情：

這星期巨蟹座的朋友們感情上較為任性，需要另一半的大量包容，只是這樣也容易造成雙方的不愉快，需要多加留意。

獅子座：寶劍十逆－自上星期後心態能夠調適得好一點，也能夠逐漸找到重新起步的方向。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

繼上星期的轟炸，這星期獅子座的朋友們會稍微獲得一些緩衝，無論是在環境中或是心態上都有所進步，也稍微有多的時間可以好好思考一下下一步怎麼走喔。

工作：

獅子座的朋友們在經歷了上星期煩心的一週後，這星期有機會可以好好休息一下，雖然一切並不是那麼順遂，但有稍微緩衝的跡象，各位也可以稍微駐足檢視一下自己的狀況喔。

感情：

這星期獅子座的朋友們在面臨兩人的關係上，比上星期多了些動力跟時間，可能會想辦加溫一下兩人的情感或是在已有的問題上找出解決方式，雖然進展不見得很快，但至少有緩和的跡象囉。

處女座：正義逆－做事情可能有失原則，整體局勢有可能會出現失衡或是不公平的狀況。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

處女座的朋友們這週可能會遇到一些失衡或是不公平待遇的狀況。有官司在身的朋友們也要多加留意是否會吃悶虧喔！

工作：

工作環境上容易遇上不合常規的事情，建議各位還是要保持原則行事，否則會越來越糟糕，如果遇到不公平的待遇也要記得多忍耐一下。

感情：

容易與對方爭吵，建議要丟掉固執任性的一面，多點寬容與耐性喔！容易產生誤會，必要時要多與對方溝通喔！

天秤座：金幣七正－要怎麼收穫先那麼栽，只要肯用心不怕沒成果，要耐心等候收成。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們適合默默的耕耘，情緒上穩定沒有什麼大波折，沒有什麼大起大落的一週，一切皆平穩，可能會有點無趣不過還是忍耐一下吧。

工作：

天下沒有白吃的午餐，要怎麼收穫先那麼栽。這星期天秤座的朋友們適合為未來鋪路，建議不要因為好高騖遠而選擇不安定的路走。

感情：

這星期感情上較為平淡，但不是冷淡喔！與另一半的感情就像老夫老妻般，能夠互相扶持。也許會有小爭吵，但不會有什麼大礙喔！

天蠍座：權杖六逆－原本得心應手的事情忽然跌了個跤，凡事與心中所期待的落差都很大。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●○

整體：

天蠍座的朋友們這星期較難得到其他人的肯定，無論是在行為上或是言論上都是如此。原本心中期盼的事情卻不是如此，反差大得令各位也很失望。

工作：

這週天蠍座的朋友們比較難得到他人的認同，無論做什麼都低調點較不會成為眾矢之的。認真的把自己份內的事情做好就好，低調一點喔！

感情：

這星期與情人之間的關係略微冷淡，要小心他人的閒言閒語，無論如何都要向對方求證，感情是兩個人的事情，不要因為他人說什麼就貿然相信喔。

射手座：力量逆－富有壓力的一週，容易因為處理事情太衝動而誤事，要多注意。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這星期環境中容易有壓力使得各位倍感無奈，但就算遭遇困難也不要失去意志力，吃苦當吃補吧！

工作：

這星期射手座的朋友們也許在工作上會面臨到龐大的壓力，感覺上有點力不從心。不過希望各位可別因為這樣喪失意志力，努力撐過去就會沒事的！

感情：

也許會有爭吵的發生，倍感無奈，但只要好好溝通，是沒有什麼大問題的！切記不要硬碰硬，以免讓兩個人的情緒都沸騰而爆炸喔。

魔羯座：權杖騎士正－對於自己的生活充滿幹勁與理想抱負，也有付之行動的能力。

貴人星座：雙魚座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●●

整體：

魔羯座的朋友們平時雖然負責任，但表面上是看不出有什麼情緒的，但這週卻顯得衝勁十足喔！無論是在各方面都很有活力與行動力，是個積極的一週喔！

工作：

這星期魔羯座的朋友們很容易將遭遇到的問題當作挑戰一一解決，也因為積極的態度容易獲得上司的認可，要善加利用喔！

感情：

這星期魔羯座的朋友們對另一半是很熱情的，也有計畫想要出去哪裡玩玩走走，基本上是沒有什麼問題的。也許會有小摩擦，但瑕不掩瑜喔！

水瓶座：權杖四逆－原本穩定的狀況容易發生改變而產生不安定的情況，要多加注意。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們周遭的環境容易出現一些不可控制的未知變數，讓原本穩定的生活產生一些改變。改變不一定是好是壞，但對原本的生活一定造成某些程度上的影響喔。

工作：

工作環境有可能會有改變，原本穩定的一切容易變得不穩定，讓各位感到有壓力或是受到脅迫。不妨將改變當作是往上的推力，如果能好好運用說不定會比現在更好喔。

感情：

環境中的一些小變化容易使兩個人的想法改變，溝通不來容易引起感情動搖。家庭關係容易失和，要多留意與家人之間的溝通情況

雙魚座：金幣A逆－財運不佳容易有預算外支出的一週，建議不要冒任何投資風險。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們財運不理想，想要多賺一點錢卻苦苦找不到機會，畢竟也不是肯努力就能夠讓收入翻倍的，這部分可是讓各位感到非常沮喪。

工作：

這週雙魚座的朋友們容易覺得錢不夠用，也沒有足夠的安全感，建議能夠少出門就少出門吧！這週也千萬別作做投資或是與人合夥，當心錢財一去不復返！

感情：

這星期心思較不在感情上，開銷大之外，身邊的事情也有點多，情緒上也較為煩躁。建議雙魚座的朋友們能夠先調適一下自己的心情，以免影響到他人喔。