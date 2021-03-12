討人喜愛的好福氣！注定有少奶奶命的星座女TOP 5

相信大部份的女生都希望自己有少奶奶般的生活，而有些女生生來就是少奶奶的命，嫁入豪門備受疼愛，不用花費勞力就可以享福！那麽，究竟哪些星座女有這樣的好運呢？塔羅牌艾菲爾老師也在微信官方帳號分享了這「5個星座女」，天生擁有少奶奶命，老師也提醒，記得參考太陽、上升星座。記得恭喜上榜的人，讓自己沾沾她們的富貴好運！

第五名、雙子女

雙子女通常有著甜美、聰明、伶俐的外表，十分討人喜歡，雙子女從小就知道自己要的是什麽樣的生活，非常有主見，長大後更是處事圓滑、又能隨機應變，面對各形各色的人都能處之泰然，無論是公婆或是親友都被她整治得服服貼貼的，自然嫁入豪門當少奶奶的機率也是比較大的。

第四名、獅子女

獅子女是個愛面子的人，不允許自己是個邋遢沒品味的女生，尤其出門在外一定是用一副光鮮亮麗的模樣示人。而在生活中的獅子女，總是鞭策自己要獨立自主，別只想著要靠異性出頭天，但就是因為這種精神，讓一些富二代或是高富帥，深深的被她給吸引了，因此日後獅子女要變成少奶奶的機率，自然非常的高。

第三名、金牛女

金牛女給人的感覺是有一點慢熱，對於感情也不是很積極，看起來乖巧文靜的她，其實內心是很有想法的，金牛女不會為了一時的激情，而把務實的生活考量給拋諸腦後，也因為對每件事金牛女都能抱著實際的考量，讓自己在擇偶時，自然能選到一個可讓自己過著少奶奶般生活的好對象。

第二名、天秤女

天秤女與生俱來散發著一股嬌貴的千金氣息，舉手投足間也很優雅，由於天秤女的交際手腕十分高明，加上親切不做作的模樣，通常能夠贏得大多數人的好感，也特別容易吸引到有錢的老公。婚後老公也會常帶著天秤女出席各種場合，覺得面子十足，因此天秤女很適合做一個全職的少奶奶，天天參加一些社交之類的活動。

第一名、雙魚女

雙魚女生是一個敏感、善於觀察的女生，給人一種柔弱可愛的感覺，讓人想對她加倍憐惜。加上雙魚女本身的能力就很不錯，文的武的樣樣精通，而且在面對長輩時謙恭有禮，對待另一半溫柔體貼，天生就有一種討人喜歡的魅力，憑著這些魅力，當上好命少奶奶的雙魚女生可不少。（編輯：郭佩蓉）

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