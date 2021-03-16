【盧恩符文】生日在（10/28~12/27）看過來！從本命符文，看出你的性格與特色

盧恩符文是源自於北歐的神秘學工具之一，具有非常久遠的歷史與典故，當前人們不僅會用來作為占卜使用，也會運用於各式各樣的魔法與祝福儀式當中，其中每個符文又有著不同特質，如同每個人的個性一樣。

就讓我們一起來瞭解每個符文在對應自己生日時，分別有什麼樣的性格與特色。

颶風(Hagalaz) 10/28~11/12



面對生活就跟「颶風」名詞一樣，很多事情都希望趕快處理、解決，遇到拖延症的朋友或合作對象，真的會讓颶風(Hagalaz)陷入焦慮，在生活中颶風(Hagalaz)是非常講求效率的代表，倘若事情不如自身計畫或安排發展時，很容易會因為焦躁、焦急，反而無法將事情處理妥善，人際關係上則不會太過小氣或吝嗇，但在人群中仍會懂得觀察細節，若不覺得有對頻或契合的感受，是會馬上轉身離開的性格。

本命水晶：縞瑪瑙

開運色彩：紅色、白色

生存(Nauthiz) 11/13~11/27



本身的性格有點像女祭司一樣，會默默在旁觀察整個情勢走向，但不會主動自己跳進來主導太多事情，面對生活仍有許多壓抑的表現，有些時候也不是生存(Nauthiz)選擇不說，而是自己也不太清楚該怎麼表達或詮釋的比較完整，才會讓人認為不擅於交談，另外本身容易給人相當可靠、信任的感受，以至於很多消息、訊息，都會在無意間讓生存(Nauthiz)接受到，也是另類的消息集中站。

本命水晶：青金石

開運色彩：黑色

冰(Isa) 11/28~12/12



性格相對於敏銳、敏感，但給人感覺卻非常文靜，對於冰(Isa)而言，和水(Laguz)有些相似的地方，只不過冰(Isa)更懂得等待，面對生活中大小事情，會選擇先觀察在覺得怎麼行動，不太會在第一時間就貿然採取動作，與人相處也相當膽怯，給人一種冰山美人的距離感，實際上熟識後的冰(Isa)，尺度也是可以非常開，堪稱反差相當大的一位。

本命水晶：金綠寶石

開運色彩：白色

豐年(Jera) 12/13~12/27



喜歡公平、對等的生活模式，對於不熟悉、陌生的對象，還會多一分距離感，實際上豐年(Jera)非常講求規矩，無論是和人相處的分寸拿捏還是禮儀上的規範，對於豐年(Jera)來說都是相當重要的一環，熟悉後的豐年(Jera)會願意將自身資源分享，但會有自己習慣的SOP，對事情的步驟有相當的要求，若是太過隨性的個性，在跟豐年(Jera)相處就得要特別謹慎一些。

本命水晶：瑪瑙

開運色彩：黃色

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》