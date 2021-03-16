每日星座愛情運勢2021/3/17 本日原則星天秤座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖七正：目前感情的狀態比較複雜一點，會出現很多龐雜的瑣碎事務甚至是莫名的其他情感牽扯，讓各位感到繁雜不堪。

金牛座－幸運數字：5 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：比較容易在一些過去的陰影上鑽牛角尖，也許對方一個動作或無心的一句話就會讓各位想很多，心情也會比較悶。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：草綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

世界正：最幸福的往往就是知足的人，珍惜在身邊的另一半，並且能夠真心付出也感恩接受，幸福又溫馨的一天。

獅子座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：一段感情如果只站在自己的立場跟角度去看會顯得有點自私，不去珍惜自己已經擁有的美好而繼續予取予求反而容易讓感情更加疏離。

處女座－幸運數字：3 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

正義正：如果對自己的感情心安理得沒有虧欠，那現在所得到的美好都是真實的，可以好好珍惜把握身邊的人。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：雙方對於財務規劃或是理想目標等有蠻大的認知差異，沒辦法達到現實層面的共識，會引起各位的不安。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：對感情很熱情積極，如果沒有對象的話可能會很積極參與社交活動，也有機會遇到不錯的對象喔。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：在感情中無往不利，只要兩人在一起幸福同心，就算遇到小問題也可以一起共同解決，反而讓感情更好。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：米白色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：今天很容易在感情中的一點小事情挑毛病鑽牛角尖，讓對方覺得莫名其妙好像在找事情吵架。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：對於兩人之間的問題必須要正視，畢竟逃避並沒有辦法解決問題，能夠把話說開來更能夠了解彼此的想法。