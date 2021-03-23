得罪他絕對背後捅刀！外表無害其實超心機的星座TOP 3

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。近日，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，有「3星座」外表是天使，內心卻超險惡，當心若得罪第1位，他們有可能在背後狠捅刀，一起來看看你或身邊的人是否也上榜？

射手座

射手座的人處事圓滑，屬於見人說人話、見鬼說鬼話的類型，表面上給人的感覺就是和善好接近，和你無話不談，可以成為好朋友，背地裡卻是會對你有議論，在對方不知道的情況下捅你兩刀，即時傳播八卦消息，可是當你詢問起來，他們又可以把責任推得乾乾淨淨，還會裝出一幅自己完全不知道的樣子。其中，射手女個性略帶男兒氣概，她們的外表看起來是淑女，生氣時內心的魔鬼就會作祟了。

摩羯座

摩羯座外表是天使，內心卻是惡魔，非常的心機，他們想要對付一個人不會表現出來，卻會在背後算計別人，借刀殺人是他們最擅長利用的手段，簡直就是一頭披著羊皮的狼，他們外表雖然斯文，但骨子裡卻很陰暗的，有仇必報。

雙魚座

很多人都會以為雙魚座的人很單純，因為他們總是一副天真無邪的樣子，就連說話都從來不帶刺。即使遇到最討厭的人，他們都會露出一副純潔迷人的微笑，因此雙魚座的人總是深受別人的歡迎，但是雙魚座的人卻十分腹黑，他們很有心計，總是把真實思想隱藏在心底，對外人總是露出一副天然無害的樣子。雙魚座的人總是很會做人做事，他們在與別人相處時總是會給人留下很好的印象，似乎兩個人從來都是那麼要好。不過，雙魚座的人其實有著很深的心機，雖然當面會再三誇讚對方，但在背後卻會狠狠地算計對方，雙魚座的人對身邊的人總是那麼義不容辭，覺得自己很有成就感。（編輯：賴詠璿）

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