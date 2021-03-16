網路瘋傳心理測驗！從你第一眼看到了什麼，看出你的「真實個性」

世界上或許存在著個性雷同或興趣相似的人，但絕不會有一模一樣的兩個人，每個人都是獨一無二的，大家都有著不同的人格特質與性格，而你真的了解自己嗎？根據 Look Pretty 報導，上圖中隱藏著許多不同的事物，第一眼你最先看到什麼？答案將神準分析你的「真實個性」。

結果分析

第一眼看到「人臉」：

你是位個性單純，不喜歡做作的人，你總是很相信自己的直覺，做事走一個「順其自然」的路線；與人相處時，個性隨和且幽默，因此你的人緣始終不錯，不喜歡跟他人起正面衝突，所以身邊的朋友都很喜歡你，認為你總是充滿正能量，喜歡跟你在一起。

第一眼看到「蘋果樹」：

你的性格開朗、待人真誠，總是很關心身邊的人，而且適應力很強，就算到新環境也總能很快地跟大家打成一片；而你在工作上總能保持清晰的頭腦，並很快發現問題的根源，你也很適合擔任管理階層，因為你可以發掘員工的潛在能力並激發他們。

第一眼看到「坐著的人」：

你的個性向來心直口快、有話直說，不喜歡耍心機，做事有條不紊，判斷力十足，有問題落到你手上總能迅速解決，因為你可以分析狀況並適時調整，執行能力 100％，唯一有可能讓別人不開心的就是太直率，可以學習如何把話說得委婉一點。（編輯：許苡晴）

更多精彩報導，詳見《NOWnews今日新聞》網站

※本文由《NOWnews今日新聞》授權報導，未經同意禁止轉載