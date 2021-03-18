【塔羅測驗】即將達成！追夢路上你需要什麼援助？

最近的人好像都不太敢夢想了，但在你的內心深處，曾有什麼沒完成的夢嗎？未來在這個追夢的路上，如果能獲得一些援助，是不是就有達成的機會呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

追夢路上需要【資金挹注】 》 是不是已經花了一些時間在存錢，想說若是自己有一些資本，在未來就能完成自己的夢想了！是的，現在完成夢想就差這一步了，沒有錢談什麼理想呢？但別忘了若是你的夢想完成之後，能為大家帶來更多意義，或是能產生利潤，那就可以借助大家的力量，現在有很多類似預購或集資的平台，讓你先把點子告訴大家，積少成多讓所有人一起助你完成夢想！

選B的你，

追夢路上需要【時間充足】 》 你現在手邊的事情實在是太多了，怎麼會有時間好好思考該怎麼完成夢想呢？當然就一直把執行夢想的計劃往後延。每個人都想要靠自己，若是能把時間留給自己，就能多了很多可能。要別人對你伸出援手真的不是一件丟臉的事，而是讓自己有喘息的空間，接下來就請試著將事情分配出去吧！這樣就不會一直擠壓夢想的希望，才有達成的一天啊！

選C的你：

追夢路上需要【同好相挺】 》 對你來說，一個人要完成這個夢想會有點吃力，不如找同好一起努力以赴吧！本來凡事都自己來是你的習慣，但這次就別這麼辛苦了，多一雙手就多一份力量，把夢想的計劃好好跟別人分享交流一番，或許別人會看到你沒有注意到的小細節，這不就更完備了你的計劃嗎？合作能讓彼此的優點放大，也讓你的夢想得到支持，就能走的更長更遠了！

選D的你：

追夢路上需要【管理有方】 》 若要說你為什麼無法完成夢想，很簡單的一個盲點，就是你的三分鐘熱度！前一秒才信心滿滿的說著自己的規劃，下一秒就馬上打了退堂鼓。若是這樣的性格，還真的無法朝自己的夢想前進，若有人能協助你專案管理，一路上慢慢的從短程目標來完成，讓你有快樂的成就感之後，也就能設定中程及遠程藍圖，建立起自己的地基，就能往上茁壯圓夢了！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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