要脫單了嗎？近三個月高機率碰見桃花的星座TOP 4

被稱為戀愛季節的春天即將到來，單身的妳是否能夠尋找到一份好姻緣呢？對此，命理老師艾菲爾（16）日就分享有望在近3個月內戀愛的星座，以及必須注意的相關細節！

第四名丶白羊座

現在還單身的白羊，真的已經獨自一人很久了，甚至已經單身成習慣，都忘了有人陪伴的感覺，也不記得要尋找自己的愛情。幸好陽曆4、5、6月，大吉星「木星」進駐你的人際宮，你的人際、人脈、桃花運大好，加上3/21愛情之星「金星」也要進入你的命宮，你真的不想脫單也難！你能在朋友聚會、公司客戶合作認識非常多不錯的對象，而其中就有你的真命天子，他會主動對你打直球出擊，請你千萬不要因為害羞而把桃花推出去，就快點直接和他展開甜蜜約會吧！

第三名丶獅子座

陽曆4、5、6月，其實獅子最令人矚目的不單只是戀愛運，而是結婚運！這是個非常有利領證的時刻，只要你找到最重要的那個他！在大吉星「木星」於婚姻宮的祝福下，你可以認識條件相當優秀的對象，他極可能就是你朋友、家人的好友，你們會在共同好友的牽線下而認識，剛開始也許還有點害羞、不知該如何是好，但你們很快就會找到最適合彼此的相處模式，進入穩定甜蜜的戀愛。所以，別抗拒身邊友人為你的牽線祝福，你會有意想不到的收穫喔。

第二名丶雙魚座

現在仍是單身的雙魚，並非你不想談戀愛，也不是身邊沒人向你示好，主要還是你遲遲沒碰到對你胃口的對象。你有自己的一套擇偶標準，如果對方有一個條件沒達到了，你很快就會放棄對方。而接下來三個月，你大有可能遇到一位令你心動的對象，特別是陽曆5月，木星進入你的命宮，使你愛情運大爆棚，好對象紛紛出現，只等著你挑選。建議你，找對象當然是要找到最滿意的，但偶爾一些小缺點，反而顯得可愛又真實，倆人真正一起生活了，更沒有壓力喔。

第一名丶天秤座

今年大吉星「木星」在天秤的「愛情宮」閃閃發亮，其實你早就遇到好多非常好的對象了，而直到現在都還沒談戀愛，可能是你總是想太多、太過優柔寡斷的關係，總是在猶豫對方到底是不是真正的另一半？倆人在一起真的會變更好嗎？甚至部分天秤只敢停留在曖昧期，遲遲不敢真正戀愛，正緣桃花都快被你蹉跎掉了。幸好陽曆4、5、6月有木星拱照，你可以多參加相親丶請親友為你介紹好對象丶放假有空時也多出門走走，你的眼界會更加打開。特別是身邊你原本以為是朋友的對象，你們很可能朋友變情人喔。（編輯：潘毅）

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