12星座如何用行動展現重視你？獅子帶你到處炫耀，天蠍隨call隨到

重視對方不是只是嘴巴說說，而是要展現在行動裡！以下分析十二星座會用什麼行動表現他們的重視呢？你可以參考太陽跟火星星座！

牡羊座

重視你的牡羊座，永遠會以行動力表現他們的誠意，他們也不會什麼其他招式了，總之，你需要什麼他們就會給你什麼？雖然稱不上貼心可以立刻理解對方的需要，可是當你開口表達，重視你的牡羊座就會想盡辦法也會滿足你！

金牛座

願意配合你的步調，跟你去做一些他其實不那麼喜歡的事情，就是金牛座的重視了，金牛座對於自己的生活其實是很有堅持的，不過一旦他讓你進入他的生命，他就會知道必須的妥協是讓對方快樂的方式，他們就會願意去做了。

雙子座

對你承諾的話，會說到做到，就是雙子座的誠意與行動，他們對於不重視的人，還真的很可能常常敷衍了事，但是對於他們重視的人，就算當下沒做到或忘記，也絕對會盡量補償對方的。

巨蟹座

不管你說什麼都信任你，而且會照著做，當你給巨蟹座建議時，如果你是他重視的人，他都會把你的話記得牢牢地，然後隔沒多久你就會看到，他好細心不但記得，還做得更好，一個信任對方的巨蟹座，就是怎麼貼心呢。

獅子座

帶你到處炫耀，絕對不會把你藏起來！獅子座重視對方，就會把對方當做什麼神奇寶貝似的，絕對會到處帶出去炫耀一番，或是跟親朋好友誇獎你多棒，他們一旦重視這個人，整個心都會黏在對方身上，自然就會高調地告訴大家你多棒了。

處女座

雖然處女座對誰都很愛叨念跟挑剔一下，不過對於他們重視的人，他念完後，還會幫對方把做不好的事情撿起來默默做起來放，表面會裝得好像他覺得只是對方做不好，應該由他做才對，但其實這就傲嬌處女座的重視的方式。

天秤座

天秤座的重視，就是他會評估一些做法跟建議，很認真的告訴你，不會官腔的態度，不會敷衍的假笑，他們會真的把一些想要跟你一起做的規劃告訴你，並且希望兩人可以一起努力達到那樣的目標。

天蠍座

天蠍座如果重視你，你就會發現他幾乎無所不在的，一直出現在你生活的周遭，可以隨傳隨call，可以請他幫忙任何事情，甚至有時候你都還沒開口，他就已經知道你的困難是什麼，而給予幫助了，重視的人他很專注在對方身上，不重視的話對方幹嘛都不關他的事！

射手座

射手座的重視，就是他會花時間跟你相處，對他們來說，能把時間撥給在乎的人，就是最重視的行動了，或許根本不用有目標，只要能夠互相作伴就是射手座的誠意，畢竟這個星座可是有很多其他興趣要忙的呢！

摩羯座

摩羯座的重視，就是他會觀察你生活上是不是有什麼需要幫忙的，他們會忍不住幫對方規劃一系列的計劃，讓對方可以過得更好，對於他們重視的人，他就會很在意對方是不是過得很棒很舒服，所以就會忍不住想要調教對方或伸出援手了。

水瓶座

水瓶座的重視，就是他會對你這個人有興趣而且會好奇，他們的態度很明顯，如果他們不重視你，其實你做什麼他都看不到、當作隱形人，但他如果重視你，就會對你發生的大小事都很在意也會好奇你在幹麻，是非常容易查覺到的。

雙魚座

雙魚座重視對方的話，就會很依賴對方，好像沒有你不行似的，要你陪著他幹麻幹麻，你就會覺得很奇怪，以前他都可以自己去，怎麼現在做什麼事都變得脆弱又依賴啊？其實這就是因為他們的重視，當他們重視對方時，就會想要這樣展現自己這一面。

澤誼的人參青紅燈

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