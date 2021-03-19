每日星座愛情運勢2021/3/20 本日熱情星雙魚座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍六正：對兩人的感情是有規劃跟安排的，也會想要努力往美好的規劃方向走去，只要能夠好好溝通一切終將會往好的地方走，但自己也要堅持下去喔。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

皇帝逆：控制慾太強太霸道容易讓對方感到很窒息，很容易因為脾氣一來就蹦出許多不合理的要求，對對方的控管也太強，容易讓關係越來越緊張。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：對於感情中接踵而來的問題顯得有點應付不暇，雙方也沒辦法站在同個地方一起面對更容易讓各位萌生退怯的念頭。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：咖啡色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：兩人之間的感情可能會有些變化或是波動，需要雙方共同的默契與理解來解決，可以說是個考驗喔。

處女座－幸運數字：5 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

節制逆：兩人的相處少了默契與互相理解的包容心，或是明明知道對方是那樣想的卻刻意扭曲成別的樣子，感情狀況也可能亮紅燈。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：橘色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

愚者正：童話故事般的愛情不見得都能夠實現在這個現實社會，但只要能夠跟對方在一起編織未來就是種甜蜜喔。

天蠍座－幸運數字：4 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題或是一段關係終究會走到終點，有可能是僵局也有可能是新的開始，要看機會如何把握。

射手座－幸運數字：4 幸運顏色：楓葉紅

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：歷經了一番比較正式的溝通後可能會有一連串好的連鎖效應，但能夠維持多久就要看兩人是否能夠堅持下去。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：雙方在溝通可能會有些困難，在許多小事情上沒辦法達成共識，感情中的甜蜜感也會隨著觀念不同等狀況而逐漸退燒。

水瓶座－幸運數字：0 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：對感情比較不負責任，也有些為所欲為不顧對方的想法，這樣很容易讓對方沒安全感，而各位卻也選擇擺爛的方式的確非常不好喔。

雙魚座－幸運數字：2 幸運顏色：灰藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：對感情非常積極熱情，也有可能會萌生一些有趣新鮮的念頭，兩人在一起是充滿熱情與活力的。