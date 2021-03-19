每日星座愛情運勢2021/3/22 本日熱情星天秤座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好卻不願意多做些什麼付出來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。

金牛座－幸運數字：5 幸運顏色：草綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

節制逆：兩人的相處少了默契與互相理解的包容心，或是明明知道對方是那樣想的卻刻意扭曲成別的樣子，感情狀況也可能亮紅燈。

巨蟹座－幸運數字：4 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：對感情很有熱情與活力，也能夠為彼此注入滿滿的正能量，如果彼此遇到什麼困難也都能夠互相幫助，感情也有升溫機會。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：對於感情中接踵而來的問題顯得有點應付不暇，雙方也沒辦法站在同個地方一起面對更容易讓各位萌生退怯的念頭。

處女座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：一段感情如果只站在自己的立場跟角度去看會顯得有點自私，不去珍惜自己已經擁有的美好而繼續予取予求反而容易讓感情更加疏離。

天秤座－幸運數字：9 幸運顏色：灰藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：對感情非常積極熱情，也有可能會萌生一些有趣新鮮的念頭，兩人在一起是充滿熱情與活力的。

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題或是一段關係終究會走到終點，有可能是僵局也有可能是新的開始，要看機會如何把握。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：鮭魚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：歷經了一番比較正式的溝通後可能會有一連串好的連鎖效應，但能夠維持多久就要看兩人是否能夠堅持下去。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：深紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：雙方在溝通可能會有些困難，在許多小事情上沒辦法達成共識，感情中的甜蜜感也會隨著觀念不同等狀況而逐漸退燒。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：容易因為想太多或是溝通不良而跟對方起爭執，一直堅持自己認為對的事情不讓步也讓雙方關係降到冰點。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：兩人之間的感情可能會有些變化或是波動，需要雙方共同的默契與理解來解決，可以說是個考驗喔。