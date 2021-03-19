2021年3/22~3/28十二星座塔羅運勢：雙魚迎來邂逅，射手小人煩事「做伙來」

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖三正－這週可能會想要開拓新機會，擁有很好的合作關係及行動力。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期作決定會很果斷，在觀望之後會想要去嘗試一些新的東西，魄力十足的各位也能夠馬上拿出行動力去執行喔。

工作：

工作上有機會有更進一步的進展，也會得到許多幫助。重要的是對工作的心力更投入了，也清楚自己要的是什麼。

感情：

單身的朋友容易遇到新對象，而交往中的朋友們卻容易把重心放在工作上或是朋友上，比較忽略情人。或是說，對於未來有不一樣的看法，可以與對方討論喔。

金牛座：聖杯國王正－懂得關心他人，也具有同理心，可以提供需要的人適當幫助。

貴人星座：魔羯座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這星期的社會性比較強烈一點，會將自己融入這個世界，設身處地的為他人著想，無論發生什麼事情都可以冷靜想出最好的方式解決問題，也很受大家的歡迎。

工作：

這星期金牛座的朋友們工作上可以運用良好的人際關係去完成手邊的工作，遇到對的貴人會比自己努力還要有用。能夠給予他人幫助也不要吝嗇伸出援手，好心會有好報的。

感情：

這星期金牛座的朋友們在感情上的表現很好，給予對方滿滿的關愛與照顧，像個長輩一樣呵護對方，這種感覺會讓對方很有安全感，也會更愛你喔。

雙子座：聖杯十逆－容易因為要求過高而看不見眼前的美好，需要調整一下心情看待世界。

貴人星座：射手座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們在環境上來說一切都算是很順利，沒有什麼太大的波折，只是容易因為覺得不滿足不完美而有種淡淡的遺憾，建議各位還是要多看看眼前所擁有的美好，不要太貪心喔。

工作：

一切皆算順利，但也許會遇上些較為瑣碎的問題需要解決。可能會有種覺得工作不順遂的感覺，但還是要記得自己比很多人的狀況還要好，要懂得知足喔。

感情：

這星期雙子座的朋友們容易感到美中不足，在精神上有些空虛。建議雙子座的朋友們可要好好珍惜現在所擁有的美好幸福喔！

巨蟹座：節制正－自我提升意識強烈，處理事情很有原則，可以趁這機會多充實自己。

貴人星座：處女座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期自我提升的意識會忽然變得強烈，求知慾也會忽然激增，當然這是好事，可以藉由這機會多多充實自己喔！

工作：

這星期巨蟹座的朋友們只要懂得運用原則與專業素養，在工作上是非常順利的，而且也能夠適時的給予同事適當的幫助，使得整個工作進度都能夠順利完成。

感情：

這星期巨蟹座的朋友們在感情上與對方溝通順暢和諧，也會很體貼對方，是個善解人意的好情人，對於不該做的事情也都會保持距離。精神與實質的結合良好，總之是非常和諧的一週喔！

獅子座：愚者正－能夠有時間放任自己一下，放輕鬆一點憑著直覺行事也不錯。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

繼上星期的轟炸，這星期獅子座的朋友們會稍微獲得一些緩衝，無論是在環境中或是心態上都有所進步，也稍微有多的時間可以好好思考一下下一步怎麼走喔。

工作：

獅子座的朋友們在經歷了上星期煩心的一週後，這星期有機會可以好好休息一下，雖然一切並不是那麼順遂，但有稍微緩衝的跡象，各位也可以稍微駐足檢視一下自己的狀況喔。

感情：

這星期獅子座的朋友們在面臨兩人的關係上，比上星期多了些動力跟時間，可能會想辦加溫一下兩人的情感或是在已有的問題上找出解決方式，雖然進展不見得很快，但至少有緩和的跡象囉。

處女座：權杖十正－身上所扛的責任重大，壓力也很大，要小心壓垮駱駝的最後一根稻草。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們身上所扛的重擔很重，壓力很大卻沒不願意放手，咬著牙硬撐下去的後果可能能夠度過這陣子的艱辛，但也要留意壓垮駱駝的最後一根稻草。

工作：

工作上可能會過量的工作壓得喘不過氣，感到心情緊繃，生理上也受影響，雖然各位的意志力很強，但也要多注意自己的身體狀況喔。

感情：

感情上與另一半容易因為自己壓力過大無法調適而有爭吵產生，也許對方沒辦法明白自己所肩負的壓力有多大，沒辦法體諒各位，但只要能夠好好溝通，相信狀況會好點喔。

天秤座：寶劍七正－生活中容易有突發狀況發生，考驗各位的臨場反應與聰明才智。

貴人星座：水瓶座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期較容易遇上棘手的問題，建議各位一遇到問題要運用一些小聰明或是要反應快一點去解決問題，必要時用一點小手段也是可以的。

工作：

這星期天秤座的朋友們要多用用自己的腦袋，遇到問題或是強大的對手千萬不要正面交鋒，以智謀取勝才是最佳之計！

感情：

工作可以以小聰明取勝，但感情上若是要比智謀可能會有點累喔！建議天秤座的朋友們面對另一半能夠收起小聰明，坦然一點，誠實一點喔！

天蠍座：權杖女王逆－脾氣暴躁容易因為一點事情被點燃，要注意不要衝動行事以免後悔。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們脾氣較為暴躁，也比較沒有耐心，很容易因為一點小事情就暴跳如雷，也會拿身邊親近的人出氣，不但壞事也很容易打壞人際關係。

工作：

工作上容易因為太過衝動或是一時情緒來了就盲目的做出錯誤的決定，建議天蠍座的朋友們要冷靜後三思，或是與同事討論後再行動。

感情：

這星期天蠍座的朋友們脾氣較為不穩定，容易無理取鬧，也會把不開心的情緒全部發洩在對方身上，這會造成對方的心理壓力，就算不說也會潛伏在那，後座力也不容小覷。

射手座：權杖五正－處在混亂的環境，容易出現小人或是煩事干擾，容易應付不暇。

貴人星座：獅子座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期射手座的朋友們容易處在混亂的情況下，身邊容易出現小人或是有許多雜務讓各位疲於應付，眾多的混亂之下容易招架不住，要多加留意。

工作：

工作上也許會出現難纏的競爭對手，令平常懶得跟人家一般見識的射手座朋友們很頭痛，這時候敷衍式的裝死戰術已經不能解決問題了，請拿出真本事來對付他吧！

感情：

這星期射手座的朋友們對於感情也較為冷漠，無暇放太多重心在感情上，甚至容易覺得感情很麻煩，請與另一半好好溝通，否則很容易在混亂中立下以後爭吵的根源！

魔羯座：寶劍十正－流言蜚語所造成的傷害不小，自己若是想不開也將面臨更多問題。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，甚至容易有流言纏身，要留意小人是否就在身邊喔。

工作：

這星期魔羯座的朋友們容易被流言蜚語纏身，跳入黃河也洗不清的情況容易發生，讓各位百口莫辯。建議魔羯座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期魔羯座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，感情方面也容易產生爭吵而加深魔羯座朋友們的精神壓力。如果沒辦法好好調整心態將會衍生出更多問題沒辦法處理。

水瓶座：寶劍二正－面臨重大抉擇的一週，無論選擇哪個都必須割捨另一，要冷靜思考。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友這星期可能會面臨二選一的重大抉擇。無論是選擇哪個都因為必須放棄另一個而感到痛苦不堪，加上水瓶座的朋友們陷入自己思維的時候又是很固執的，比較難客觀判斷，可以聽看看比較有幫助的長輩們的建議。

工作：

面臨選擇時，必須仔細評估整個大局才能做決定，否則容易一步錯步步錯，要記得看遠一點，不要只顧著眼前的利益。

感情：

容易面臨艱難又具決定性的選擇讓你無處可躲，就算感到痛苦也必須去面對與解決存在的問題。與對方溝通容易出現問題，容易發生口角或冷戰。

雙魚座：命運之輪正－命運的變化與安排是難以掌控的，一切順其自然好好把握機會即可。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期一切就順其自然吧，不管在感情或是工作人際上面，只要順著命運的安排走就好了。要留意的是，只要有機會就不要輕易放過，因為也許錯過了就會後悔唷！

工作：

也許這星期工作環境中會有許多變動令人著急，但先不要太緊張，順其自然不要太急太強求，有機會就好好把握，就算不是自己的機會也不要強求。

感情：

這週環境的改變容易影響到感情的部分，不管發生什麼事情只要不能解決的就順其自然吧！單身的人有機會來場意外的邂逅喔！