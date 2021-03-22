讓 12 星座「最舒適的」愛情關係：天秤渴望精神交流、射手喜歡像朋友的戀人

在愛情中跌跌撞撞個幾回後，我們往往會更了解自己渴望的另一半是什麼樣子，而什麼樣的關係是自己所嚮往的，以下是對 12 星座來說最舒適的愛情關係。

牡羊座

你喜歡很直接的愛情，能大方向對方表達自己的愛，也不吝於讓身旁的朋友知道兩人有多肉麻，隨時隨地都在逗彼此笑，兩人也能不計形象的大笑。

金牛座

對金牛座來說，最浪漫的愛情是能舒適自在地和對方在一起，不用刻意打扮成對方喜歡的樣子，也不用小心翼翼照料對方起伏的情緒，彼此都能展現自己不完美的一面。

雙子座

雙子座很重視伴侶和自己是否能夠良好溝通，我信手捻來的笑話你能 get 到，我的心事你也能理解，這樣就是雙子座理想的愛情了。

巨蟹座

巨蟹座很在意安全感，當自己受傷、無助、脆弱時，伴侶是否能成為一個避風港，讓自己可以暫時避開外面的風雨，也像個充電站，能讓自己重拾面對生活挑戰的勇氣。

獅子座

你喜歡被極致寵壞，也喜歡寵壞另一半，除了肉麻的情話，還能時不時收到對方驚喜的禮物，可比好萊塢電影的浪漫就是獅子做理想中愛情的樣子。

處女座

只要在一段彼此信任的關係，任何小確幸都能讓處女座感到很幸福，例如和伴侶窩在沙發上看電影，或者一起買外帶食物回家吃。

天秤座

天秤座非常重視另一半和自己的精神契合程度，彼此是否能深度交流，且能互相理解，也就是對方是否是自己的「靈魂伴侶」，這會讓天秤座漂泊的心感到有所依歸。

天蠍座

天蠍座渴望的愛情，是彼此能談天說笑，能懂對方，能互相吸引，又視對方為唯一，無人可以取代，是一種緊密又熱情的愛。

射手座

像朋友一樣的情人是射手座所渴望的，彼此有共同興趣，能一起從事很多事，也能自在地和對方相處，且彼此都很獨立，不過度黏膩。

摩羯座

摩羯座喜歡如家人般的愛情，不轟轟烈烈，也沒有太多驚喜，但彼此是生活中不可或缺的重要人物，能固定在下班後一起吃晚餐，週末一起去爬山就很不錯。

水瓶座

水瓶座腦中總有許多獨特的想法，希望能有那麼一個人可以理解，同時希望對方也是個擁有很多獨特想法的人，讓自己可以從對方身上學習。

雙魚座

雙魚座敏感、有創造力且具藝術感，有夢想、有想像力且有一點怪的另一半更吸引他們，和他們產生共鳴，太死板、太墨守陳規的人很難引起他們的愛意。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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