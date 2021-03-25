【塔羅測驗】免費最高！你也有鮭魚之夢嗎？測潛藏心裡的貪小便宜指數？

你也有鮭魚之夢嗎？日前餐廳舉辦姓名中若有與鮭魚同音的名字，即可免費用餐的活動，造成有人特別前往戶政單位將自己的名字直接改成鮭魚二字，你內心也潛藏著這樣貪小便宜行為的人嗎？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

【貪小便宜指數80%】 》 當然，有這樣能省錢的機會，你是絕對不會錯過的！這才不是什麼貪小便宜，在你的觀點之中，這些小撇步都是開源節流的省錢妙招，不然在現在這樣功利主義的社會之中，怎麼有辦法為自己累積財富呢？所以平時就會特別搜集一些優惠訊息的你，除了真正的替自己省下不少開銷外，當搶到折扣的那一瞬間，同時也會有一種開心的成就感！

選B的你：

【貪小便宜指數20%】 》 還算是滿喜歡跟人分享的你，平時才不會有貪小便宜的行為出現！什麼打折訊息對你來講都沒什麼意義，若是大家一起出去吃飯，在平分的時候你甚至於會幫別人出零頭，不跟人計較這些小錢。因為你覺得自己已經是一個有能力的人，想要什麼東西就靠自己來獲得，也不用去跟別人爭這些優惠折扣，就讓給真正覺得喜歡，認定有用的人吧！

選C的你：

【貪小便宜指數60%】 》 不想要被別人佔便宜的你，自然而然也不會去佔別人的便宜了！一向都精打細算的你，知道一個重點，世上沒有什麼不勞而獲的事，有時候免費才是最貴的。因為在這個過程之中，你有可能要付出更多的時間成本，或是根本被別人當成了宣傳的工具，這一切都不符合你的價值觀。所以還是別去做這樣貪小便宜的事，最後反倒得不償失了！

選D的你：

【貪小便宜指數40%】 》 醉翁之意不在酒，想紅才是你真正的目標！其實你會想要做出一些看起來想是貪小便宜的事，根本不是為了錢，而是希望獲取大家對你的關注罷了！所以如果你能搶到這些優惠折扣，重點一定要可能拿出來炫耀，若是單純的給自己使用，你還會考慮一下到底是不是要去做，沒人看就沒動力，對你來說，也許有趣好玩跟能吸引目光才是要緊事！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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