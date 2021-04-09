12星座「心機」排行榜曝光！金牛最無害，天蠍竟然不是冠軍

每個人的生長環境不同，特質也不盡相同，難免會有一些人喜歡挑撥離間、八卦造謠、勾心鬥角…城府深的人，通常都是人前人後兩個樣、有仇必報，讓人想拒之於千里之外，畢竟大家都害怕被設計或陷害。近日「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師就公布了十二星座「心機排行榜」，其中，金牛座最無害，而第一名則是魔羯座，想對付摩羯的人，恐怕會讓自己付出更大的代價。

Top12：金牛座

相信因果，害怕報應。

Top11：獅子座

正義十足，直來直往。

Top10：天秤座

親切十足，倘蕩做事，

Top09：巨蟹座

不愛是非，遠離心機之人。

Top8：處女座

不愛揣測，喜愛說開。

Top7：水瓶座

喜歡直接，討厭客套！

Top6：牡羊座

拆穿心機，撥開假面。

Top5：雙魚座

雙魚座容易在競爭之中產生心機，當雙魚座被老闆或主管暗示說要與其他同事pk時，雙魚座心中的競爭黑暗面就會升起，容易對主管或老闆打對手的小報告。

Top4：雙子座

雙子座比較會暗藏本事絕不透露，當大家都在讀書準備考期末考時，同學間大家會問讀了沒？這時雙子座會說：沒讀，我都不太會，其實自己已經讀很多了！而分數出來後雙子座總是很好，讓大家認為是天才。

Top3：射手座

射手座的手腕很好，也很會看人，當他們不喜歡一個人的時候，他們會去煽動其他人，這時會有不明事理的人被煽動跑去教訓射手座的敵人，因此射手座「殺人不用自己動手」，可稱做是高手中的高手。

Top2：天蠍座

天蠍座的人心機容易運用在情敵或愛人身上，當天蠍越愛一個人時越會隱藏自己，同時，當情敵出現時，天蠍可是會調查清楚情敵的背景，甚至還會捉弄情敵，倘若情人外遇時，天蠍座可是會想出很多報復方法來修理對方的。

Top1：魔羯座

魔羯座在工作上可說是心機第一，他們可以進退得宜掌握人心，當有人想要搞怪時，魔羯座會想出方式與招式來對付搞怪的人，同時，當有人想對付自己時，魔羯座很沉得住氣，會讓想對付自己的人付出更大的代價。（編輯：許苡晴）

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