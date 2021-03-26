每日星座愛情運勢2021/3/27 本日旅遊星巨蟹座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：9 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯七正：不切實際的承諾雖然好聽，但真正能做到的沒有幾人，對於甜言蜜語期望不要太高以免到時候更失望。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：物質跟愛情很容易失衡，好像沒有辦法兩全的狀況讓各位心情更加鬱悶，跟情人之間也有一些話說不出口。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會就算失敗了也有它的意義。

巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：假日與對方安排一起出遠門走走不但能夠增進雙方的感情，也能夠讓自己緊繃的心情得到放鬆，趁假日好好為彼此充電一下吧。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：霧霾藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

皇帝逆：比較沒有辦法適度拿捏自己的情緒，很容易就會對對方控制慾過強，或是如果對方沒有順自己的意思就大發雷霆。

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：深灰色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

正義正：能夠達到愛情與麵包平衡的美好狀況，跟對方的感情也能夠穩定加溫，不過度獨立也不過度依賴，兩人相處得恰到好處。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

寶劍三逆：對不愉快的過去情感能夠揮揮手讓它過去就是成長的開始，每一段痛苦的情感經歷都是讓自己成長的機會。

天蠍座－幸運數字：1 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素而被迫分開或是感情上可能有什麼需要犧牲的，也許是自由也許是時間等等。

射手座－幸運數字：5 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，做人還是得現實一點，而且感情也不是在拍電影，不會按照劇本走喔。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：土豪金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯國王逆：在感情中容易有心口不一的狀況發生，也容易因為處理不好跟異性的人際關係而讓雙方起爭執。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：要解決兩人之間的感情問題不只要溝通，更需要互相包容與時間，各位還是要多耐點性子慢慢的去協調改變喔。

雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：有時候改變是個轉機，但當感情開始產生變化時往往是危機多於轉機，需要更加把握能夠彌補或是加溫的機會。