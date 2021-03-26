2021年3/29~4/4十二星座塔羅運勢：射手生活依然混亂，雙魚做什麼都順到不行

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣八逆－財務狀況不佳，付出短時間內換不到應有的回報令人焦慮不堪。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們可能會有財務上的問題要注意喔。有可能努力付出了卻得不到回報，或是根本連努力都懶了，當然也沒有回報囉！

工作：

牡羊座的朋友們本來就屬於穩紮穩打型的星座，這星期卻面臨到付出得不到應有的回報的窘境，急躁、失去耐心也會導致情況越來越糟糕喔！

感情：

這星期感情狀況較為沉悶，容易與對方產生溝通問題或是根本就沒有什麼交流。要留意是否會有潛在的問題產生。

金牛座：金幣騎士正－各方面都偏向穩定，沒什麼太大的波動，可以好好規劃往後的方向。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這星期的情緒是穩定沒什麼波動的，會比較顧慮到現實層面的問題不會太不切實際，雖然可能會稍微無聊一點，但這也不是什麼壞事喔。

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折，在財務管理方面會有不錯的成果跟心得，對於錢財進出控制得宜，所以財務狀況是不錯的，可以好好把握！

感情：

感情上可能會有點疏忽，那是因為重心放在麵包上了，想要給對方更好的所以正在努力。要多多與對方溝通，多為對方著想，才不會令對方誤會喔！

雙子座：聖杯九逆－太過自以為是，不顧慮到他人的想法，容易造成他人的反感。

貴人星座：射手座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座普遍對自己有自信，也會很想要表現自己。這星期容易因為不小心說大話膨脹自己，或是太自私不顧慮到他人，容易影響到人際關係。

工作：

建議雙子座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期雙子座的朋友們容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受，也很容易有些自私的行為讓對方不好受，建議雙子座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己為中心喔！

巨蟹座：權杖八逆－計畫的進行似乎有趕不上進度，甚至停滯的狀況，要好好調整心態。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們可能會面臨到已經規劃好的事情遇上瓶頸，遭遇到停滯的狀況。建議要好好調整心態檢視一下問題出在哪裡。

工作：

原本計畫好的東西或遭到停滯或是工作進度落後，容易造成心情上也受到影響，建議能夠先將心情先調適一下喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們與另一半之間的關係可能會有點冷淡，建議可以想些新花樣來增添彼此的情趣喔！

獅子座：權杖九逆－計畫可能延宕，或是原本害怕的事情發生了，有威脅感的一週。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們這星期可能會面臨到計畫延宕，或是一些原本在擔心的事情發生了！建議要多多注意，尤其是隱藏中的小人，要特加防範。

工作：

工作進度容易遭延誤，進而影響到整個工作團隊。一些之前原本死守著不肯面對的爛攤子，也因為要結算了而必須去面對。職位上要留意是否有可能被他人所取代。

感情：

感情上容易因為周遭環境不順遂而與另一半爭吵。但建議獅子座的朋友們要多想想，不要把怒氣都遷到對方頭上喔，如何在最短的時間內解決問題才是當務之急，一味的遷怒只會讓事情越來越糟糕

處女座：寶劍女王正－擁有智慧又冷靜的一個星期，但比較容易讓人覺得難以接近。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

處女座的朋友們這星期思緒是很清楚冷靜的，無論發生什麼事情都可以處之泰然，冷靜想出最好的方式解決問題，跟以往比較感性的狀況是不大一樣的。

工作：

這星期處女座的朋友們工作上依然是理性有條理的，很適合動頭腦去想一些新點子。只是要留意是否會太理性，畢竟有些職業還是比較重人情味的喔！

感情：

這星期處女座的朋友們在感情上也是很理智，平常看不清楚的部分都看得一清二楚。建議處女座的朋友們不要太過苛求對方，也不要用理智來衡量感情。

天秤座：聖杯六逆－可能會有些過去與現在不斷拉扯的畫面，想通後重心便會轉向未來。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們可能會想到一些過去的回憶，而與現在相比較，可能會有一些情緒上的拉扯與掙扎，不過如果可以想通好好把握現有的生活，反而是更好的喔。

工作：

這星期工作狀況不是很理想，也因為這樣心情不是非常美麗，建議不要太計較那些小問題，換個角度想想，把心情放輕鬆一點不要計較太多也是對自己好喔。

感情：

容易懷念起過去的一些小事情，但過去已經過去，請好好把握現有的才是最重要的喔！過了這個轉折未來會更好的，不要再想過去的事情囉！

天蠍座：隱者逆－性情比較孤僻一點，也很無力去改變已經厭倦的生活，只好繼續冷漠。

貴人星座：雙魚座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們可能容易對周遭的環境感到厭倦，對於許多事情都充滿著無力感，卻也無法改變什麼，只好選擇一個人安靜的做自己的事情。

工作：

這週天蠍座的朋友們比較適合獨立作業，因為是壓根都不想跟人群有什麼交集的一週。容易感到職業倦怠的一週，要努力撐過去喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們對感情也是較為冷漠的一星期，不只是溝通有問題，是連溝通都不想溝通。建議天蠍座的朋友們要打起精神來喔！

射手座：權杖五正－跟上週相差不多，依然處在混亂的環境，諸多煩事，容易手忙腳亂。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期射手座的朋友們跟上星期狀況差不多，身邊那些難纏的雜事令平常大咧咧不喜歡心肌的各位疲於應付，小人還是趕不走也讓各位容易招架不住，如果可以找到個人分擔會好一些。

工作：

工作上難纏的競爭狀況可能還沒辦法得到緩解，令性情不喜競爭的各位很頭痛，這時候還是得拿出實力應付，就算不喜歡也得好好應付。

感情：

這星期射手座的朋友們還是沒有多餘的心力去經營感情，甚至雙方還容易為了一些小事情起爭執，反而讓射手座的各位感到更心煩，建議各位看待感情可以客觀一點，不要因為自己心煩就遷怒對方喔！

魔羯座：聖杯騎士正－情緒平穩溫和，異性緣佳，不管遇到什麼事情都可以處之泰然。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

魔羯座的朋友們這星期在人際關係上不錯，情緒上也相較於之前更溫和平靜，待人處事上能夠懂得恰如其分的應對進退，讓魅力提升了不少

工作：

心思不會集中在工作上，可能不是那麼完美，但由於人際方面打得不錯，因此也算是非常順利得心應手的喔！

感情：

這星期感受性較強，感情也比較豐富，感情方面是非常順利的喔！就算沒有對象，也有很多機會認識新朋友，異性緣也很好。

水瓶座：寶劍五正－盡量避免口舌之爭，強硬的態度容易兩敗俱傷，要多注意態度。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們容易為自己所堅持的理想或是觀念與人產生口角。雖然有自己的堅持很好，但有時候說出口的話卻會令人誤會，這是要非常小心的。

工作：

這星期水瓶座的朋友得特別留意突發事件的發生，容易造成措手不及的狀況喔。與同事之間的相處切記要放軟態度，否則兩敗俱傷對大家都沒好處。

感情：

水瓶座的朋友們這星期可能與對方相處時容易太過堅持己見而產生口角。太過強硬的溝通容易造成兩敗俱傷的局面，有時候態度軟一點反而能夠以柔克剛。

雙魚座：戀人正－人際關係和諧愉快的一週，無論在各方面都能夠感受到愉悅。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙魚座的朋友們這星期無論做什麼都是非常順遂的，人際關係也經營得很好喔。就算有什麼困難也都能夠迎刃而解，不需要擔心太多。

工作：

這星期如果有什麼合作案要談，都會很順利喔！如果是一般工作上，與同事之間的相處也會很和諧，工作也會得心應手。

感情：

戀人牌就是感情牌的代表牌，也就是說雙魚座的朋友們這星期感情運是非常好的。有戀人的人會跟另一半相處得很融洽，單身的人也有機會邂逅到理想情人喔！