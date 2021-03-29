【親吻有助於感情長保甜蜜】12 星座的「親吻風格」：雙子不按牌理出牌、天蠍有很多花式

美國科學作家 Sheril Kirshenbaum 曾言：「接吻，對於維繫長久的戀情而言是很重要的；它有助於感情長保甜蜜。」而親吻風格有千百種，法式親吻、蜻蜓點水式親吻、吸吮式親吻等等，不同的星座有不同的親吻風格，你和你的另一半是哪一種呢？



牡羊座

牡羊座喜歡給對方突如其來的驚喜之吻，比如在你偶然轉過身後熱情的堵上你的嘴，或者在兩人自拍時突然把嘴湊過來，很有情趣。

金牛座

金牛座的親吻風格就像在品嚐一道法式晚餐一樣精緻，會親撫你的頭髮、聞聞你的氣味，在嘴唇貼上去時，也會用心感受雙唇交織的觸感，用五官體會親吻帶來的感受。

雙子座

雙子座的親吻風格不按牌理出牌，且花式很多，總是甜蜜中帶點調皮，讓對方在過程中感到開心也讓雙子座很有成就感。

巨蟹座

若巨蟹座真的愛著一個人，會無時無刻都想親對方，你不難感受到他在親吻中的熱情，法式親吻是他們的招牌招式。

獅子座

獅子座不吝於在公開場合親吻所愛的人，在等公車時、接妳下班時或者與朋友聚餐的場合，在眾人面前以親吻表達愛意是讓他們驕傲的方式。

處女座

處女座在親吻時也很注重細節，例如雙手擺放的位置、速度和時間等，就是要讓對方很享受於過程中，不會感到任何不舒適。

天秤座

天秤座喜歡在隱密的環境親吻所愛的人，在只有兩人的小小世界，兩人都可以卸下面具和矜持，透過親吻表達對方的愛。

天蠍座

天蠍座經常被認為是最有熱情的星座之一不是沒有道理的，他們親吻時絕對不是只有嘴碰嘴這麼簡單，有時會輔以舌頭、牙齒來輕舔、輕咬，花式技巧非常多。

射手座

射手座喜歡逗另一半開心，他們的親吻風格非常淘氣，比如邊親吻邊讚美你，或者在你大笑時親上去，有種非常童趣的浪漫感。

摩羯座

摩羯座是用功的好學生，他們在書中或文章中如果看到什麼特別的親吻技巧，就會想親自嘗試一下，也會努力研究怎樣的親吻方式可以讓對方感到開心。

水瓶座

水瓶座的親吻風格有很藝術感，從輕到重、從淺到深，就像一場雙人漫舞一樣，再搭配一些背景音樂和燈光，氣氛頗為浪漫。



雙魚座

雙魚座會根據對方的喜好變化自己的親吻風格，他們可能會嘗試多種親吻方式，直到找到你最喜愛的方式，因此對方基本上很難抓到他們的親吻風格是什麼。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘