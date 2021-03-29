生命靈數4月運勢／3號人會花時間取悅別人，7號人別被外界的聲音干擾

相比三月份突如其來的動盪，四月份整體會趨於緩和一些，雖然在整個狀態下會與預期的發展有些不同，但最終都會往原始的大方向所靠近，如果沒有特別既定計畫或各項安排，容易陷入受大環境左右、影響的走向。四月份當前要懂得自己設立明確的方向與堅定的信念，否則容易在長時間的發展中，讓自己失焦、盲目，反而會與原先的目標越走越遠。

本月特別留意：

有任何想法、願景需要落實，再大、再多的可能，更需要執行的動力

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1

生命靈數1

面對當前生活仍需要有豐富的創造力與想法，即使當前生活已經非常熟悉，甚至少了諸多變化與更大的彈性，適度的讓自己重新歸零與調適眼前過於安穩的狀態，反而可以激起更多無限可能，若過度安於現況或認定眼前的生活模式，反而少了可以再成就自己的契機。

生命靈數2

生活中有各種各樣的層次，除了物質之外還有更多來自與精神，從中如何拿捏、平衡，相信這也是靈數2的朋友需要從中找到合適自己的路徑，無論身邊的人給予甚麼樣的建議，都別忘了好好花點時間傾聽自己內心真實的聲音，畢竟當前的生活是為了自己而開創出的。

生命靈數3

也許在四月份的靈數3容易為了要迎合他人的看法、喜好，不小心忽略了自己真正的情緒、感受，懂得接受各式各樣的自己，對與靈數3而言也是相當重要，若花較多的時間取悅他人，不如花點時間釐清與瞭解真實的自我，在四月份之後的方向可以從生活中開始著手建立。

生命靈數4

每段經驗都是相當重要與寶貴，以不同的角度、歷練，所提煉出來的人生，都是相當豐富與獨特，如何展現適當的體驗與學習，不需要特別制訂多麼完善的SOP，反而隨與而安的在每個階段下學習、體驗，以變應萬變的接納各種事物，不難發現生命在不同時刻所賦予的禮物。

生命靈數5

好的、不好的，都是屬於自己體驗上的認知，對的、錯的，是社會系統所建構的規範，無論在當前社會哪個位置上，都會有數不盡的二元關係，然而接受與包容整體，這也是當前四月份要慢慢學習與經歷的，不需要特別區分黑與白，反而可以試著以更宏觀的位置來檢視「生命」。

生命靈數6

瞬息萬變的生活總在身邊不斷的上演，而自己有沒有意識的接受這些變化，以及讓自己在每個過程都有機會去完成蛻變與轉化，眼前的生命挑戰都是自己靈魂所安排，沒有挑戰是過不去或過度困難，對於自身而言都是相當重要的轉捩點，把握每個課題、挑戰，也是讓自己成長的關鍵。

生命靈數7

我們聽見外境有太多聲音，不同的人事物，有不同的看法、論點，或許我們需要迎合、或許我們需要一致性…，即使有很多各式各樣的緣由，但別忘了在執行這些方向之前，自己也要懂得明白傾聽與接納自身，進而採取相關行動，並非他人給予見解，要全然的照單接受。

生命靈數8

接受不同的人事物賦予的論點、看法，有些時候可以成為不同的商機，即便自身擁有相對豐富的經驗，然而換個角度思量，對於生活也能產出不同的火花，將自身的姿態放低、放柔，會發現到平常忽略了細節與驚喜，生活實際上仍有更多的可能性存在，不單單僅有數據的變化。

生命靈數9

虛實之間構成了我們的生活，如何遊走其中而不是身陷兩難，面對生活仍有各種想法、願景，對與靈數9而言是非常重要，過度的追求而不接地反而會讓自己吃一鼻子虧，相反過度的實相而忽略了生命的本質，反而也太小看了自己身為人的力量，平衡這兩者之間、琢磨能量與物質的關聯，是整個四月份會需要好好深入體驗的過程之一。

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》