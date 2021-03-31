【盧恩符文】生日在（12/28~2/26）看過來！從本命符文，看出你的性格與特色

盧恩符文是源自於北歐的神秘學工具之一，具有非常久遠的歷史與典故，當前人們不僅會用來作為占卜使用，也會運用於各式各樣的魔法與祝福儀式當中，其中每個符文又有著不同特質，如同每個人的個性一樣。

就讓我們一起來瞭解每個符文在對應自己生日時，分別有甚麼樣的性格與特色。

異世界(Eihwaz) 12/28~01/12



異世界(Eihwaz)所指的來自自然界的樹種-紫杉樹，同時也代表北歐神話故事中的世界樹，在諸多寓意象徵的描述下，異世界(Eihwaz)本身相對其他本命符文的特質更加沉穩，面對事情反而會先接受與吸收，隨著時間拉長才會逐漸表述真實的感受與想法，但當下都會保持該有的穩健與沉著，給人相當安全、可靠的感受，凡事都以眼見為憑，不擅於有太多的詮釋意見表達，卻是相當讓人信任的傾聽者。

本命水晶：黃玉

開運色彩：藍色、紫色、黑色

秘密(Perthro) 01/13~01/27



在許多神祕學的薰陶下，秘密(Perthro)本身擁有相當敏感的靈魂特質，面對神祕學事物也有著相當濃厚的興趣，對於學習與接觸這類範疇、領域都有比一般普羅大眾更快上手與駕馭的天賦能力，撇除之外，對於自我魅力的展現、人際關係上的交流，都很懂得知道分寸和表現出屬於自己的優勢，換句話說秘密(Perthro)本身不僅擁有相當強與精準的直覺，也非常擅於洞悉人心。

本命水晶：藍晶石

開運色彩：紫色、黑色

守護(Algiz) 01/28~02/12



守護(Algiz)本身對於生活中的大小事情，都具有相當保守與謹慎的性格，即使外表看似很開明，內心對於許多不確定性與沒把握的事情，心態相對其他本命符文來說，反而格外的小心，對於熟悉與認定的人(群體)，會竭盡所能的給予、付出，擁有相當熱忱的照顧者心態，但由於比較傾聽在自己的想法，容易以自己的感受、角度來給他人協助，偶爾會忽略了他人真實的需要。

本命水晶：紫水晶

開運色彩：黃色

太陽(Sowilo) 02/13~02/26



在外人面前總是展現非常樂天、活潑的樣子，總著一顆赤子之心在努力的體驗各種當前的生活，或許也因本身有著強烈的信念與堅定的信心，即使面對不同挑戰、考驗，也可以乘風破浪迎刃而解，當前的課題也許看似艱難、難以突破，但在太陽(Sowilo)反而都像是一種有趣的過程，更甚能將這股心境、感受渲染到身邊人群裡，如同太陽的名字一般，是個給人溫暖、希望的源頭。

本命水晶：紅寶石

開運色彩：黃色、白色