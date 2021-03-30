每日星座愛情運勢2021/3/31 本日創意星天蠍座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：深紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢來提升一下約會的品質，可能去吃個大餐或是買個禮物送給對方，兩人的感情也很穩定。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：容易因為自己想太多而將多的負面情緒加諸在情人身上，不合理的要求也容易讓兩人的關係降溫不少。

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：芭比粉

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

巨蟹座－幸運數字：6 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●○○

聖杯騎士正：桃花運非常旺的一天，單身的朋友們有機會邂逅不錯的對象，有感情關係的朋友們在跟情人相處的時候能夠倍感幸福甜蜜喔。

獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：硃砂色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：比較在意兩個人心靈的交流，喜歡靜態的約會活動，或許也想要一起去看個展覽或是看場有意義的電影喔。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：跟情人之間話題很多，也會想一起去嘗試一些比較新穎的科技產品或是去些沒去過的地方走走。

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：正紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：平常能夠把情人哄得服服貼貼的，今天卻比較嘴笨，容易說什麼錯什麼，也容易因為賣弄自己的優點而弄巧成拙。

天蠍座－幸運數字：4 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。

射手座－幸運數字：1 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，在一段感情中也會比較主動去決定大大小小的事情，讓對方不用操煩瑣事。

魔羯座－幸運數字：8 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：想要改變兩人之間累積的一些壞習慣需要時間一起溝通調整，畢竟積累久了可能就成為自然，需要雙方都努力才有辦法轉變。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：軍綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：對感情比較沒那麼用心，容易分心在別的事情或甚至是別人上，雖不至於做出太逾矩的行為，但對本身這段感情也是有所不尊重的。