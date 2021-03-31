每日星座愛情運勢2021/4/1 本日平衡星雙子座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：莫蘭迪綠

整體運：●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：也許隱藏的真相被無預警揭開是殘酷的，但也好過一直被有心人士欺瞞來得痛快，揮別錯的才能跟對人的相逢。

金牛座－幸運數字：3 幸運顏色：淺紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

審判正：有機會遇到一些考驗著雙方處理問題的方式，如果兩人都很堅定就不用怕問題的來臨，一起面對解決反而會讓感情更好。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

正義正：付出與接受能夠達到平衡，可以經營非常輕鬆自在又不失甜蜜的戀情，在感情這塊也很專一不容易受誘惑。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍九逆：感情上若太過要求完美很容易讓自己跟對方都承受過大的壓力，既然是談感情就別像個糾察隊，放鬆點比較好。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：容易因為想太多或是溝通不良而跟對方起爭執，一直堅持自己認為對的事情不讓步也讓雙方關係降到冰點。

處女座－幸運數字：5 幸運顏色：水藍色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：一段感情需要兩個人共同去經營，也需要雙方面的付出，如果只有單方面的努力是不夠的喔。

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：棗紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○○

聖杯十正：對於感情沒有過多額外要求，能夠穩定平順就能感到幸福，對待對方也非常實在不吝嗇，兩人相處如同家人般親密喔。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：咖啡色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖六逆：容易跟對方因為各持己見而引發爭吵，越想要控制對方就越容易失控，自己也會感到百般無奈。

射手座－幸運數字：2 幸運顏色：米白色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯國王逆：情緒跟心情都容易不穩定，比較容易沒事找對方麻煩來發洩自己情緒，如果對方沒辦法多包容很有可能會吵起來喔。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣七正：對感情比較有務實一點的要求與期許，會希望自己和對方都能夠朝一個方向去努力，不要漫無目標的交往。

水瓶座－幸運數字：1 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五正：容易因為愛面子而跟對方爭執不休，當兩個人都只想要為吵贏而吵很容易忽略問題的本質，感情也會被沖淡。

雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：橘色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：對感情比較不負責任，也不願意給對方一些承諾或是一些行為會讓對方很沒有安全感，也是爭吵的起火點。