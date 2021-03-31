每日星座愛情運勢2021/4/2 本日體貼星巨蟹座
在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！
牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。
金牛座－幸運數字：8 幸運顏色：南瓜色
整體運：●●○○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題可以換個心態去面對，或是雙方都有些新的想法可以討論一下，多溝通也許能夠讓問題得到緩解。
雙子座－幸運數字：5 幸運顏色：深紫色
整體運：●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
節制逆：對感情有點心不在焉，對方說了什麼也沒真正聽進去，很容易惹毛對方，自己的耐心不足情緒也很容易被點燃。
巨蟹座－幸運數字：9 幸運顏色：可可棕
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●●
財運：●●●●○
聖杯國王正：能給予對方極大的安全感與包容力，對待對方不那麼苛刻，相對的兩人之間的感情也變更好囉！
獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：灰色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●○○○○
教皇逆：太愛面子想要在人際關係上做到面面俱到反而容易讓情人感到不滿，要搞清楚優先順序，以免最後反而失去更重要的人。
處女座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色
整體運：●●●●○
愛情運：●●●○○
財運：●●●●○
寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔。
天秤座－幸運數字：1 幸運顏色：紅棕色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。
天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：銀色
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。
射手座－幸運數字：1 幸運顏色：橄欖綠
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好卻不願意多做些什麼付出來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。
魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：深綠色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
聖杯女王逆：對感情容易比較沒有安全感，需要情人花很多時間來哄，但也容易讓情人覺得無理取鬧，甚至很容易引發情緒口角。
水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：水藍色
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態很容易有問題爆發的可能性。
雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：黑色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●○○○○
金幣A逆：雙方對於財務規劃或是理想目標等有蠻大的認知差異，沒辦法達到現實層面的共識，會引起各位的不安。