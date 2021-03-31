每日星座愛情運勢2021/4/2 本日體貼星巨蟹座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

金牛座－幸運數字：8 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：對於兩人之間沒有辦法解決的問題可以換個心態去面對，或是雙方都有些新的想法可以討論一下，多溝通也許能夠讓問題得到緩解。

雙子座－幸運數字：5 幸運顏色：深紫色

整體運：●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：對感情有點心不在焉，對方說了什麼也沒真正聽進去，很容易惹毛對方，自己的耐心不足情緒也很容易被點燃。

巨蟹座－幸運數字：9 幸運顏色：可可棕

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：能給予對方極大的安全感與包容力，對待對方不那麼苛刻，相對的兩人之間的感情也變更好囉！

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

教皇逆：太愛面子想要在人際關係上做到面面俱到反而容易讓情人感到不滿，要搞清楚優先順序，以免最後反而失去更重要的人。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔。

天秤座－幸運數字：1 幸運顏色：紅棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

射手座－幸運數字：1 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好卻不願意多做些什麼付出來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：深綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：對感情容易比較沒有安全感，需要情人花很多時間來哄，但也容易讓情人覺得無理取鬧，甚至很容易引發情緒口角。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態很容易有問題爆發的可能性。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：雙方對於財務規劃或是理想目標等有蠻大的認知差異，沒辦法達到現實層面的共識，會引起各位的不安。