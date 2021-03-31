【2021年4月星座整體運勢】雙魚順利到像天註定，處女期望越大失望越大

本月是牡羊座的月份，太陽進入牡羊座到4/21號，牡羊座的能量告訴我們當你選定了該做的事情，就不要猶豫不要回頭，才能將事情做到最好最極致！

牡羊座：覺得委屈，卻又無法動彈

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】無法施展拳手，卻又不得不繼續進行著早就被賦予的任務，不能作主的感覺頗無奈，只能靜靜等待。

【愛情運勢】有伴侶的你，覺得對方對你不夠好而感到灰心，沒伴侶的你，正經歷空窗期而感到寂寞。

【財富運勢】總覺得錢不夠用，會有一些不避要的支出造成透支。

金牛座：被動地等待，尚未明朗化

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】表面上看起來一切是那麼的美好，出奇的順利，卻總是看不出實際的成果，而本月的你卻又處於被動的位置，只能消極地等待著。

【愛情運勢】有伴侶的你，彼此感情很甜蜜，沒伴侶的你，會有不錯的異性緣，可以好好把握。

【財富運勢】利多的消息讓你很心動，但卻不是很可靠。

雙子座：受到注目，小心自己的態度

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】受到許多人的注意，各種挑戰接踵而來，但你依然能應付的遊刃有餘。要小心因為這樣趾高氣昂的態度會得罪別人。

【愛情運勢】有伴侶的你，跟伴侶會有許多熱烈的交流，不過要小心不要過於任性。沒伴侶的你，會有很多邀約，可以把握機會。

【財富運勢】有短線的獲利機會，最好見好就收。因為衝動而容易消費的狀況要小心。

巨蟹座：請善用手邊的充沛資源

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】一如往常的好，不會有什麼突發事件來打擾，想做的事情都能穩穩地進行，雖然覺得有點無趣，卻是將還沒結束的事情，做個好結尾的好時機，畢竟有些事情是需要這樣有資源的時刻完成，才不枉費過去的努力。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人就是過著老夫老妻的生活，很穩定但覺得無聊。沒伴侶的人因為生活圈或要求的條件太高，還是很難遇到喜歡的人。

【財富運勢】穩定的投資與收入，投資方向最好以穩當的方式進行會較有利。

獅子座：穩當的往目標邁進！

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】：

有計畫的執行著眼前的目標，專注的完成手上的事物，所有的事情都按照所安排的那樣順利進行，雖然還沒有辦法立刻看到成果，但是這是一個必經過程，持續穩定的往你想走的方向進行。

【愛情運勢】感情上與伴侶有著良好的默契。沒伴侶的人忙於工作就不是太在乎異性緣了。

【財富運勢】會有應得的收入入袋，這是你努力的成果。

處女座：高度的需要，只是帶來失望

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】這是一張情緒起伏很大的牌，對於一切你有強烈的渴求，希望立即的達到你要的效果，但卻總是不如意，讓情緒凌駕於理智，使得內心的風暴翻騰不已。

【愛情運勢】有伴侶的人，強烈覺得對方無法讓你滿意而感到失落。沒伴侶的人，似乎忘了感情除了慾望還有愛的成分。

【財富運勢】有爆發性的偏財運，但要見好就收。

天秤座：沒有方向，覺得心煩意亂

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】想做的事情很多，卻沒有明確的目標而覺得煩躁，導致事情完程度不足，而變得不上不下。建議你事情分輕重緩急會讓你比較容易成功。

【愛情運勢】有伴侶的你，自顧不暇，而冷落另一半。沒伴侶的你，會一直鑽牛角尖於適合的對象是哪一種類型。

【財富運勢】不宜有任何大筆的投資，在你尚未清楚的知道自己想要的方向之前，想要的東西很多，但要實際想想是否真的需要。

天蠍座：暫時的隱世，會找到方向

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】對於外界的雜音感到不耐，想要躲在自己的世界裡，咀嚼想做的事情，所以會給人一種難以親近的感覺，但這段過程會讓你再出發時會發現找到方向。

【愛情運勢】有伴侶的人，會對未來要怎麼走下去開始有了一些想法，需要好好釐清。沒伴侶的人，對感情的事情是期待又怕受傷的。

【財富運勢】處於一種想投資但不敢動的階段，所以多學習一些理財與事業的知識是一個好時機。

射手座：以一種臣服的情緒，接受難以接受的事實

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】這張牌告訴我們，沒有最低只有更低！意思代表反正已經到了這一步妳也沒什麼好害怕失去，你的心智甚至已經臣服於這樣的狀況而不覺得痛苦。

【愛情運勢】有伴侶的人，反正問題已經很清楚呈現出來了，不如趁這個時候解決，或許會得到你意想不到的結果。

【財富運勢】有可能損失財物，但這會讓你以後對於這樣的損失更加小心，算是得到一個教訓吧。

摩羯座：被害怕綑綁的思考，阻礙了前進

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】有許多計畫跟想法想要執行，也有一定的資源掌握在手，但因為害怕出差錯而遲遲不敢進行，使得進度延誤，也造成自己的恐慌。

【愛情運勢】有伴侶的人會容易一時胡思亂想而想找對方麻煩，沒伴侶的人對自己沒自信是因為過去的陰影。

【財富運勢】有各種投資的想法想進行，卻都遲遲沒有行動，這段期間還是以守成為目的會比要適合你。

水瓶座：緊縮與殘酷的現實生活，讓人喘不過氣來

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】不管做什麼事情都有一種被拖著無法動彈的無力感。這種無力感通常來自物質上的不滿足或現實殘酷的問題，於是會讓人無法前進並更趨於保守。

【愛情運勢】有伴侶的人，會覺得之間時常為了錢財而爭吵，價值觀難以一致。沒伴侶的人，對於自己非常沒信心而無法追求任何對象。

【財富運勢】緊縮的金錢壓力讓你覺得很苦悶，這個時候保守財富是你唯一能做的事情。

雙魚座：一切都在掌握之中

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】

所有發生的事情都在你的計畫之中，穩健踏實地進行著，根據以往的經驗與你早已準備好的資源，穩健踏實地進行著你所鎖定的目標，所以一切當然都會很順利是你早就知道的事情。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人是穩固彼此扶持的愛情，沒伴侶的人會有很高的標準而遲遲無法找到動心的對象。

【財富運勢】長期穩定的投資能讓你安心，也是你的後備支援。

澤誼的人參青紅燈

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