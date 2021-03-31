2021年4/5~4/11十二星座塔羅運勢：天蠍財運狀況良好，射手不再委曲求全

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖女王正－在工作方面充滿熱忱，待人也熱情親切，辦事能力佳的一週。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●●○

整體：

牡羊座的朋友這星期依然是獨立有主見的一週，也充滿了幹勁喔！人際關係也不錯，整體而言是個得心應手的一週。

工作：

牡羊座的朋友們這星期在工作上面可是充滿了幹勁，無論作什麼事情都還蠻順利的。辦事能力也容易受到大家的肯定

感情：

對另一半充滿熱情的一週，行動力也很強，相處融洽。如果還處於單戀階段，這星期有機會向心儀的對象出手喔！

金牛座：權杖三正－有機會在人際或職場上開拓新機會，擁有果斷的決策力及行動力。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們在做事情之前會顧慮到很多層面，但只要一下定決心就會很果斷也很有毅力，這星期做事情比起紙上談兵，更容易身體力行喔。

工作：

工作上有機會有更進一步的進展，也會得到許多幫助。重要的是對工作的心力更投入了，也清楚自己要的是什麼。

感情：

單身的朋友容易遇到新對象，而交往中的朋友們卻容易把重心放在工作上或是朋友上，比較忽略情人。或是說，對於未來有不一樣的看法，可以與對方討論喔。

雙子座：聖杯三正－所處的環境不錯，歡愉的氣氛下和樂融融，適合團體合作的一週。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們這個星期心情不錯，與朋友之間的相處很融洽，周遭的環境也都很和樂融融，整個氣氛都會呈現很和諧愉快的狀況。

工作：

這星期雙子座的朋友們適合需要團隊合作的工作，與人之間溝通和諧，工作也充滿了歡愉的氣氛喔！

感情：

雙子座的朋友們這星期感情方面很愉快，單身的朋友們容易在團體或是朋友圈裡面認識新對象，有伴侶的人也會給對方許多關心與疼愛喔！

巨蟹座：愚者逆－容易因為害怕而不敢前進，或是看不清楚現實狀況而踢到鐵板。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

整體來說，巨蟹座的朋友們這星期內心容易對他人或是事物產生懷疑而畏縮不敢前進，簡單來說就是想太多。這樣不僅容易錯失機會，甚至有可能引發不良的後果。

工作：

容易有不切實際的想法而導致工作情況受影響，建議巨蟹座的朋友們可以更有原則，以免惹出不必要的麻煩。

感情：

容易因為太以自我為中心而引起對方的不滿，疑神疑鬼的態度也容易讓對方感到不被信任而引發爭吵。

獅子座：戰車正－擁有行動力與領導力的一週，可以拿出魄力去執行想做的事情。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●●●

整體：

獅子座的朋友們這個星期在工作上非常有衝勁，腦袋也非常清楚。這星期跟以往差不多，做事情都還蠻高調的，在各方面也是非常順利的喔！

工作：

這星期獅子座的朋友們領導能力很強，也可以很清楚的作出決定。容易有機會表現自己好的那一面獲得他人的認可，要好好把握喔！

感情：

獅子座的朋友們這星期在感情上較為熱情，和以往較無所謂的態度很不同，會讓對方感到新鮮快樂。也會對未來有些規畫，甚至也有機會與另一半出遠門旅行喔！

處女座：女祭司正－頭腦冷靜清楚的一週，學習力良好，注意力集中，適合思考的一週。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●○○○○

整體：

處女座的朋友們這星期頭腦很清楚，洞察力也很好，對於許多事情的判斷都能夠有條有理，對各位來說算是正常發揮，可以好好運用自己的專注力。

工作：

工作上的處理能夠條理分明，事情順順利利的完成。頭腦非常清楚，適合思考的一週。學習狀況也非常好，適合學習新事物的一週。

感情：

感情方面這週稍微冷淡了一些，也許是因為重心不會放在感情上，容易讓另一半覺得遭受冷落。建議處女座的朋友們忙碌之餘，還是要多多關心另一半喔！

天秤座：寶劍四逆－原本停滯不前的狀況有所改變，在思緒整理完後一切又恢復運作。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子天秤座的朋友們可能有計畫停滯不前的狀況，但這星期可能會出現許多新的想法，或是慢慢有行動力去執行過往的計劃囉！

工作：

原本行動力缺缺的狀況有了改善，這星期開始漸漸在工作上有了起色囉！雖然進步的幅度不大，但也很明顯囉！

感情：

過往天秤座的朋友們可能面臨了一陣子的感情瓶頸，導致想要休息不想觸碰的情況。這星期天秤座的朋友們心態會有所調整，對感情會有不同的看法與體會喔！

天蠍座：金幣A正－頭腦清晰，財運狀況良好的一週，適合投資或是作些理財規畫。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期的財運狀況很好，工作上會有不錯的報酬，或是有很不錯的標的可以去努力，建議天蠍座的朋友們可以趁這個時候多做些功課喔！

工作：

這星期天蠍座的朋友們按部就班的將自己份內的工作做好，不用刻意去討好上司或是攀關係，靠自己的實力就可以得到不錯的回報！

感情：

這星期天蠍座的朋友們可以考慮帶另一半去吃頓豐盛的大餐，或是買個小禮物送對方，讓感情悄悄的升溫喔！

射手座：吊人逆－不願意再默默受委屈，容易鼓起勇氣打破以往不平等待遇的一週。

貴人星座：天秤座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們平時比較不喜歡計較，可以為了自己的親朋好友默默付出，有些委屈也默默承受，但這週似乎很容易就感到心煩氣躁，甚至直接表現出自己的不滿，可能會讓人家有點訝異喔。

工作：

平時在工作上看似漫不經心的射手座朋友們其實對工作很執著，平常加班或是多做些什麼都不大會抱怨，但這星期有可能會忍受不了不平等待遇而忽然爆發，不過千萬不要因為一時衝動而丟了工作喔！

感情：

這星期射手座的朋友們感情上本來處於默默付出較多的一方，容忍力多點的那方會突然爆發不願再付出，甚至可能頭也不回的離開現況，要多加注意溝通不要產生這樣的悲劇。

魔羯座：寶劍二正－生活中容易出現重大抉擇，無論選擇哪個都必須付出很大的代價。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友這星期可能會面臨二選一的重大抉擇。無論是選擇哪個都因為必須放棄另一個而感到痛苦不堪。建議魔羯座的朋友們要多想想哪個選擇才是最好的。

工作：

面臨選擇時，必須仔細評估整個大局才能作決定，否則容易一步錯步步錯。要換工作的朋

友們尤其必須仔細衡量作選擇。

感情：

容易面臨艱難又具決定性的的選擇讓你無處可躲，就算痛苦也必須去面對。與對方溝通容易出現問題，容易發生口角或冷戰。

水瓶座：力量正－以與生俱來堅定不拔的毅力力去克服外在的困境，將會事半功倍。

貴人星座：獅子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●●○

整體：

水瓶座的朋友們這個星期在精神層面上必須以堅毅的心態去面對事情。以柔克剛的方式將會比硬碰硬來得有用很多

工作：

意志力要夠堅強，只要能夠堅持自己的原則，洽當運用自己內在的潛在力量，便容易成功達成自己的目標，也容易穩定自己的情緒。

感情：

水瓶座的朋友們這星期跟另一半的感情不錯，相處上很融洽，也互補得恰到好處。若是有小爭吵，也要記得以柔克剛，不要太強硬喔！

雙魚座：聖杯四逆－開始找回自己的動力，能夠開始有所行動，漸漸化被動為主動的一週。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們漸漸的化主動為被動。以往容易出一張嘴又懶得付諸行動的雙魚座，這星期是比較主動實踐的喔。

工作：

工作上也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須還要在等一段時間。

感情：

這星期雙魚座朋友們會比較主動為對方做些什麼小事情感動對方，兩人的情感會加溫。建議可以趁連假期間好好的讓感情加溫喔。