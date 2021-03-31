【圖像占卜】你懷疑過感情關係要不要變動嗎？測出身旁的他是不是對的人

這是塔羅牌中的金幣4，在講的是改變／不改變的議題，你對於你的感情關係要不要變動，你懷疑過嗎？

今天我們就用金幣4的力量來看看你身旁的他／她是對的人嗎？要如何面對呢？

A金幣

B山山

C貓貓坐的椅子

A金幣

– 錢幣騎士 寶劍1逆

理性溝通，給予雙方時間空間

目前你在乎這個人是可以繼續的，雖然在這段關係中有一個人是比較緩慢，或是兩個人溝通需要蠻多的時間，但是拿出理性是這段關係的關鍵，以及不要太用情緒面向跟負面的思考，去思考這段關係的走向，有時候給予這段關係一些空間跟時間，是有機會可以發展下去的。

此外如果是曖昧狀態，記得直接把話說清楚吧，如果對方逃避迴避，那就斬斷關係，你在秋天會有更適合的桃花出現的。

如果你是在等某人，主動出擊後給予對方時間，這段關係才有挽救的機會。

B山山

– 惡魔 戀人

學會一體兩面看待事情

這段關係是一個難分難捨，或是讓你很掙扎的狀態，不過如果要說想要這段關係繼續下去，就是接受對方的本性，不要改變對方，因為只能做的是改變自己，所以如果你發現你無法改變自己時，那就是你要思考是否要離開，不過改變自己需要時間，所以給自己一體兩面的思考邏輯，或許能增進這段關係的進步空間，但如果真的無法，也可以放過自己，因為你不是一個沒有魅力的人，但在感情上要選擇一個互補的對象，或是給予你安全感的。

而在曖昧狀態，要小心這段關係是否前進太快，或是對方有很多秘密沒有讓你知道，建議多多觀察。

而在等待的你，不如給自己一條新的道路。或許新的桃花會給你更開心的戀愛經驗。

C 貓貓的椅子

– 太陽 魔術師

互相療癒的感情關係

這段關係是可以繼續經營下去的。

不過呢，在這段關係中有一個人可能比較孩子氣，或是一件事可能要講比較多次才聽得進去，但這段關係是可以繼續磨合下去的，以及兩個人之間是有許多火花的，雖然對方可能讓你又氣又愛，但他是一個可以帶給你希望跟陽光的人，甚至也有機會療癒你之前的情感關係。

而在曖昧中的，記得多多出去互動，主動邀約，展現自己的魅力，說不定你們不知不覺就會在一起了。

而在等待的你，建議表明心意，如果對方依然讓你等待，請轉身離開，因為你值得更好的對象。

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