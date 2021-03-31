【塔羅測驗】能量消耗！你身邊有「人際吸血鬼」嗎？

▲你身邊有「人際吸血鬼」嗎？現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／塔羅事典提供）

你身邊有這種一想到要跟他靠近，就有一股厭煩與疲憊的情緒湧上來的親友嗎？每次見面都覺得耗盡氣力，但實際說不上來什麼理由，缺乏同理與回饋的互動，這樣的親友就是人際吸血鬼，你正被這樣的人圍繞著嗎？會讓人快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

身邊有【抱怨】吸血鬼 》 老是自怨自艾，總覺得自己是全世界上最倒楣的人，若是你成天跟這樣的人相處在一起，光聽他的受害者言論，也會讓你感染到很多負面情緒！最重要的是，每當你提出一些建議希望對方去改善調整時，他還是會用一種「你不懂啦！」的態度回應，這的確會令人覺得相當無奈，所以只能說跟這樣的人相處時，就當他只是情緒的發洩，別太較真了！

選B的你：

身邊有【索取】吸血鬼 》 太習慣什麼東西都要跟你拿，無論是有形無形的事物，總覺得你會無限量的供應，這樣的人正在你的身邊喔！當你現在是有能力給予的時候，不太會發生這種人的存在，但是他們也不知感恩與回饋，甚至於會過度的依賴你，把所有責任都傾倒在你身上，未來請搞清楚那些是對方必須自己去面對的課題，一昧的幫忙與自以為是的照顧，最終只會害了他喔！

選C的你：

身邊有【後悔】吸血鬼 》 一直對自己沒有自信，每次在做什麼重要決定的時候，都要來問過你的意見！然後自己最後又照著原先的想法去執行，到真的發生狀況或問題時，才來後悔莫及。這樣的朋友真的會令你覺得一個頭兩個大，畢竟人生那來這麼多時間讓你浪費在回想過去上，被拖著的感覺真的不是很舒服，相處時別想勸說對方，只能讓他自己選擇要不要走出這個妄想了！

選D的你：

身邊有【貶低】吸血鬼 》 所有東西都想掌握在手中的朋友，通常會有過份的佔有慾！為了達到這樣目的，經常會有數落你的狀況出現，讓你覺得沒有他，你做什麼都不行！透過不停的貶低你，高高在上的感覺除了能滿足自我的認同之外，這些強勢的作法實在令人感到窒息，記得千萬不要跟這樣的人硬碰硬，未來最好的相處就是拉開一點距離，合理的空間會讓彼此都舒服一點。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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