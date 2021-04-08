日本瘋傳彩虹占卜！選最代表自己的顏色　揭露內心真實「愛情觀」

感情心理測驗的時間又到了！這次題目超簡單，彩虹的七彩顏色、紅橙黃綠藍靛紫，你覺得哪個顏色最能代表自己呢？日本心理測驗網站《ニコニコニュース》就對答案做出分析，揭露出你內心深處的真實「愛情觀」，趕快一起來看看吧。

紅色：熱情如火

選擇紅色的你，熱情如火是最適合你的代表詞，你是滿腔熱血的行動派，總能在需要的時候挺身而出，提振同伴的士氣。而在愛情中你也是主動的一方，你的戀愛模式就是相信直覺、主動出擊不退縮，但在享受戀愛之餘，也不會忽略了工作或課業。

橙色：浪漫至死

選擇橙色的你，是個骨子裡非常浪漫的人，你認為自已是為愛而生，每天日常不是熱戀中就是正在邂逅熱戀對象的路上，愛情的滋潤能給你帶來活力，讓你散發出光彩。對你來說，少了愛情的生活就是不充實的，拒絕單身、浪漫至死。

黃色：事業第一

選擇黃色的你，你的個性勇往直前，總是在努力追求自己的事業和夢想，但也因為太熱衷於個人事業，往往會忽略了愛情，冷落了另一半的感受。你需要跟伴侶多多溝通，即便表達感情不是你習慣的課題，但還是要試著去顧及對方的想法。

綠色：小心過度犧牲自己

選擇綠色的你，給人的感覺就像大自然一樣舒服，安穩且祥和。你是一個善於交際的人，無論與情人親人或朋友都能維持良好關係，共度愉快時光。但要注意的是，你雖然擅長讓旁人感到自在，但不要忘了，先愛自己才能愛別人，不要為了別人感受而過度犧牲自己。

藍色：強烈的自我

選擇藍色的你，擁有強烈的個人主張，雖然你不太表達自己的看法，但其實你早有定見，根本不受他人左右。擁有獨特的價值觀，在談戀愛時，你會花費大量時間評估對方，確認自己想要進入這段關係。而一旦認定對方，你的愛情其實是細水長流，十分克制而專情。

靛色：難以捉摸

選擇靛色的你，給人的感覺是自由奔放、捉摸不定。這是你最大的魅力，也是你在愛情中的最大弱點，因為心性不定，你的想法常常會讓另一半措手不及，且你在感情關係往往也習慣於處在被動，你的各種各樣奇思妙想，許多念頭根本不在戀愛上面。被這種特質吸引到的另一半，往往不是抱怨你太消極，就是對你無法自拔。

紫色：洞察人心

選擇紫色的你，給人的感覺是成熟豁達，洞察人心與世事。你擁有很強的觀察力，思想也十分清晰，常常擔任朋友的軍師與顧問，深獲旁人信任。而在戀愛中，你是極度專一的人，不會到處搞曖昧或是廣撒網，一旦遇上喜歡的人就會愛到瘋狂，一心只看著對方。（編輯：倪浩軒）