好朋友真的把你「當自己人」嗎？唐綺陽曝「4星座」好到連親生爸媽自嘆不如

你口中的好朋友真的把你當自己人嗎？星座專家唐綺陽在影片「12星座，這樣就是把你當自己人！」當中解析，生活中出現哪些徵兆，代表12星座認證你是摯友，其中天秤、巨蟹、魔羯、獅子入選「不怕麻煩組」，為朋友兩肋插刀的程度，可能連你的親生爸媽都自嘆不如。

不怕麻煩組：天秤、巨蟹、魔羯、獅子

天秤在人際關係上是躲避球高手，對別人的請求能閃就閃，一旦當你是朋友，天秤可會自願當保母，出去玩的話幫你訂車票、訂旅館，客製最完美路線，因為他們對自己人「再麻煩都甘願」。

巨蟹會給朋友最大的信任跟義氣，再晚都能約他、再忙都能打擾他，只要你是自己人，巨蟹不問是非，先保護再說，可以說到「瞎挺」的地步。

魔羯平常對人冷冰冰，給予口頭慰問多於實際行動，當他們願意動起來的時候，任勞任怨的程度可是非常驚人，比如說魔羯可以淋雨2個小時，載朋友趕去考場考試，「越用力越表示他們的誠意」。

獅子重視朋友的程度非常誇張，雖然外表高傲，但是內心對朋友很好，朋友生病，他們可以人肉快遞到家照顧你，寵愛你的程度連你的爸媽都自嘆不如。

反差萌組：雙子、處女

不熟的人跟雙子講祕密，下一秒全世界都知道，但是朋友的祕密，雙子絕不輕易透露，和雙子多好，看他口風有多緊。其實雙子對自己的事情也守口如瓶，聽到不想回答的問題，不是打哈哈就是裝沒聽見，如果他願意正面回應你的問題，代表你已走進他的心。

處女在大眾面前維持完美形象，但是在朋友面前原形畢露，超級政治不正確，「處女的髒只有好朋友看得見」，厚待朋友的他們，要是看到你喜歡的東西，可不是拍照傳給你欣賞就算了，而是直接刷卡買下來送你。

不是超冷就是超熱組：雙魚、天蠍、金牛

雙魚把生人、熟人分得非常清楚，不喜歡你連招呼都懶得打，只有在朋友面前可以自在做自己，也只有自己人才知道他們嘴巴多壞。

天蠍和真正的朋友也許平常零互動，但是重要節日絕對少不了天蠍捎來祝福，天蠍對朋友容忍度非常大，即使踩到地雷讓他們白眼翻到天邊，也不會對你發飆，他們對朋友推心置腹，連保險箱密碼都可以告訴你。

金牛遇到頻率很合的人，就像鬥牛看到紅布，馬上露出真面目，什麼話都說的出來，如果金牛在你面前宛如脫韁野馬，陪你大笑、大叫人來瘋，代表你是他的自己人。

越喜歡越壓抑組：水瓶、射手、牡羊

不要妄想水瓶對自己人多好，他們並不會，大部分的水瓶不愛回訊息，越好的朋友，越是不愛回訊息。超級自我的水瓶，朋友說換就換，若你是他們家人少數知道的存在，代表水瓶當你自己人。

射手看似人人都是好朋友，實際上可能沒有一個是真的好朋友，對射手來說，真正的自己人一年見上一面更新近況就已足夠，他們對於摯友非常重承諾，每個約定都記得，即使當下沒兌現，在你已經忘記的某年某月某一天，射手就會實現。

牡羊被外人踩到地雷的話，攻擊火力猛烈，自己人踩幾次都不會發飆，無限次略過生氣階段，惹惱牡羊再多次，你的地位也不會動搖，而且牡羊對朋友講義氣，可以不問是非幫你打敵人，是非常護短的好朋友。

完整影片請點此觀看

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載