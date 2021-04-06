【盧恩符文】生日在（2/27~4/28）看過來！從本命符文，看出你的性格與特色

盧恩符文是源自於北歐的神秘學工具之一，具有非常久遠的歷史與典故，當前人們不僅會用來作為占卜使用，也會運用於各式各樣的魔法與祝福儀式當中，其中每個符文又有著不同特質，如同每個人的個性一樣。

就讓我們一起來瞭解每個符文在對應自己生日時，分別有甚麼樣的性格與特色。

戰神 (Tiwaz) 02/27~03/13

個性如同本命符文上的名字一樣，面對生活上各類型的挑戰，總能憑藉自己的力量獨自面對、處理，或許因為有著強大的責任感，不擅於在群體中互動，生命課題得學會如何與他人共事，才有辦法將自身的領袖魅力得以發展出來，否則陷入不斷的努力、付出，卻只會讓自己更加疲憊、匱乏，富有強大的責任感與嚴謹的態度，在不熟悉的情況下，容易給人嚴肅的刻板印象。

本命水晶：珊瑚

開運色彩：紅色、橙色、藍色

誕生(Berkano) 03/14~03/30

熱情、同情、憐憫集結於一身，對於誕生(Berkano)而言是懂得與人保持該有的距離，而不是過度的付出，往往在身旁的人會對於這樣的付出感到理所當然，並非要求誕生(Berkano)要學會自私自利，而是將該有的資源分享與傳遞給那些真正需要的人事物身上，留意自身的優柔寡斷，容易成為他人下手的弱點，懂得學習外表柔軟、內心堅定，會是誕生(Berkano)相當重要的生命課題之一。

本命水晶：月光石

開運色彩：綠色、藍色

駿馬(Ehwaz) 03/31~04/13

無論是哪種類的馬，都需要一個場域奔馳，尤其駿馬(Ehwaz)是一個無法定下來的本命符文，相對而言在生活上、工作上，都要尋找到屬於自己的新鮮感與熱情，倘若對於當前生命感到無力，讓自己轉換心情的學習甚至看看世界的人文風情，都可以從中再找會熱忱，真正的變化與不變不是外在社會所帶來的表象，而是每天用甚麼樣的心情在看待眼前的一切。

本命水晶：冰洲石

開運色彩：白色

人性(Mannaz) 04/14~04/28

所有本命符文中最懂得與人相處的符文，雖然這樣說，但人性(Mannaz)也需要花費相當多的力氣來學習與體驗，對於人的感受、情感、敏銳，一部分是先天的敏銳度就非常高，另一方面則是從切身經驗中學習，無論從甚麼樣情況下的成長，都是對於人與人之間的關聯、橋梁做足學習與準備，在人的群體中人性(Mannaz)也是一位談判高手、業務達人，懂得找出人心真正渴望的需求。

本命水晶：石榴石

開運色彩：紅色、藍色、紫色

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穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》