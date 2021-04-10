2021年4/12~4/18十二星座塔羅運勢：天秤有新對象，巨蟹心情「大起大落」

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：寶劍騎士正－口條跟思緒都非常清楚，效率也很高的一週，可以好好把握。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●●○

整體：

牡羊座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯。不管做什麼都會很有效率喔！只是要留意在人際關係上不要過於冷漠或是無情，免得惹人厭喔！

工作：

由於頭腦清楚，效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的喔！只是如果再溝通方面過於犀利容易引起他人反感。

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，甚至在人際上也容易讓人覺得過於利益化。要留意這個問題，多花點時間陪伴對方喔！

金牛座：金幣隨從正－能夠集中精神去學習專長，踏實的去完成自己的工作與理想。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們可能會花費比較多心力在學習自己感興趣的事物上，無論是在理財或是各方面也會花點時間去研究與評估，只要是踏實耕耘都能夠期待較大的收穫！

工作：

金牛座的朋友們這星期工作的時候要保守一點，也要謹慎細心一點，越是努力認真，收穫就越大。一分耕耘一分收獲，老天爺不會虧待你們的。

感情：

感情上可能會有點疏忽，那是因為重心放在麵包上了，想要給對方更好的所以正在努力。要多多與對方溝通，多為對方著想，才不會令對方誤會喔！

雙子座：聖杯二正－人際關係方面很愉快，貴人運也不錯，工作上的合作關係也很順利。

貴人星座：獅子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們這星期與人之間的相處還算愉快喔，不管是和情人或是朋友之間都能夠相處得融洽且開心，可以好好把握機會多認識他人。

工作：

這星期雙子座的朋友們適合團隊合作，要是有生意上的合作案也可以考慮一下！只適合約的部分可能要看清楚，以免日後惹上麻煩。

感情：

這星期與情人的相處融洽愉快，就算有小爭吵也一下就會好了，總之溝通順利就沒事的！不過要記得互相包容在感情上是很重要的喔。

巨蟹座：聖杯女王逆－情緒大起大落，容易因為缺乏安全感而處處留情、渴望他人關注。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們對自己比較沒有自信，也缺乏安全感，需要大量外在的肯定，很容易因為這樣而鑽牛角尖，或是因為過度情緒化或是過於感性而造成他人的困擾，甚至要小心有可能會耽誤到正事喔。

工作：

巨蟹座的朋友們這星期對於一些枝末細節的在意程度已經到了鑽牛角尖的地步了，可能會引起工作上不必要的麻煩，或是情緒控管上一不注意就讓工作受影響，需要多加留意。

感情：

這星期巨蟹座的朋友們感情上較為任性，也需要大量的關愛，如果從情人身上得不到自己要的也有可能向外尋求其他情感甚至生理上的慰藉，要多加注意喔。

獅子座：吊人正－可能會經過一段過渡時期，要以犧牲奉獻的精神來正面面對挑戰。。

貴人星座：天秤座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們可能會面臨一些生活中的挑戰或是不公平的待遇等等，但心情上如果可以順應生活，好好的正面面對問題，結果可能會比想像中的好。

工作：

可以為了自己遠大的目標與理想去犧牲現有的一些利益或是權利等，只求為了以後而鋪路，現在的瓶頸只是個過渡期，只要撐過去就會有更好的結果等待各位。

感情：

獅子座的朋友們這星期可能跟對方的相處會有些誤會或是遇到問題可能也不想多解釋，如果對方很任性也是會先忍著，過了就算了，但是還是不可以把對方寵得無法無天喔。

處女座：皇帝逆－容易有過度的控制慾，需要控制情緒的一週，也要小心不要過於固執。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期處女座的朋友們很容易因為一些小事情而導致情緒失控。有時候他人給的建議是為你好，不要把砲口對向真正為你好的人，也不要一直想要強迫事情如自己想要的發展，會給自己與他人過大壓力。

工作：

行事上與同事間相處要留意不要過於固執，也不要老是以自己的想法為出發點不懂得變通。情緒上容易失控讓他人不敢接近，不像以往那麼好親近，要多注意。

感情：

愛一個人並不是一味的指定他去做什麼事情，還是要多溝通多聽聽對方的聲音，感情上要小心不要太過霸道而導致情人不舒服喔！

天秤座：寶劍四逆－承接上星期，對於想要做什麼或是狀態上越來越明確，可以付諸執行。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們延續上星期復甦的進度，可以慢慢掌控自己想要做什麼、或是自己想要往哪裡走，都會慢慢的跟上進度喔。

工作：

工作上剛剛復甦可能還是有些比較不順的地方，這星期也會慢慢有所調整。很難要求突飛猛進的改善，但也已經很明顯囉！

感情：

這陣子天秤座的朋友們除了走出感情瓶頸之外，也可能會對自己有更進一步的要求，甚至也有遇到新對象的可能性，可以好好把握喔。

天蠍座：金幣五正－物質生活不甚滿足，但精神層面與人際關係卻良好的一週。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們可能會因為金錢財務方面不甚理想而有些苦惱，但人際關係這星期不錯，精神上算是能夠找到精神支柱的！

工作：

財務部分可能會有過多的支出，有可能會因為朋友的關係花大把鈔票喔！建議天蠍座的朋友就算在面對財務或是物質上的問題也不要太氣餒，必要時也可以尋求朋友的幫助喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們與情人之間的感情不錯，就算週遭環境再怎困難都可以相伴一起走過。記得，患難見真情，要好好珍惜在你身邊的人。

射手座：寶劍三正－環境黯淡引起思緒煩躁，容易有打不開的心結與他人溝通不良。

貴人星座：牡羊座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們一般來說還算看得開，但有時候面臨一些特定的人事還是比較糾結的，這星期如此狀況更明顯。容易有些心結產生，易把情緒爆發在不該爆發的地方，要小心自己的情緒是否會影響到其他人。

工作：

提醒射手座的朋友們，明槍易躲暗箭難防，要留意是否身邊有小人在放暗箭，不要太仁慈，否則受傷的可是自己喔！遇到事情要懂得冷靜面對，不要太容易受他人影響。

感情：

射手座的朋友們由於這星期脾氣較為煩躁，感情上容易因為溝通不良而和對方吵架傷心難過。請切記感情事要互相忍讓與包容，而不是一味的接受喔！

魔羯座：審判正－面臨重要的轉捩點，需要作出決定性的選擇，需要冷靜的思考與判斷。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友這星期可能會面臨一些重大的改變，導致必須做出決定性的選擇。機會就在眼前，要怎麼運用是看個人，沒有絕對的好與壞，結果的操控都是在自己

工作：

要留意工作上是否有些不為人知的作為，容易在這星期被抓到破綻。也要留意是否有司法問題纏身。但只要不要心懷不軌都不會有什麼大問題

感情：

也許會面對一個重大問題來考驗這段感情，建議魔羯座的朋友們遇到問題要去面對，而不是一味的逃避。只要撐過去了感情又會更進一步了！

水瓶座：金幣九逆－較為孤僻的一週，財運有走下坡的趨勢，人際方面也要注意。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們可不要因為已經擁有了一筆財富而盡情揮霍，因為在財運方面會走下坡喔。收入漸漸減少或是花費逐漸增多都是需要留意的。

工作：

由於花費過多導致入不敷出的狀況，造成工作壓力變大。這樣有好有壞，好的是可以督促自己要更努力工作，壞的反而是因為壓力大而更容易將工作搞砸，建議水瓶座的朋友們要多注意一點喔！

感情：

不只感情要注意，人際關係也有走下坡的趨勢。老是以自己為中心很容易讓對方或是朋友們感到不舒服喔！

雙魚座：教皇逆－與他人之間的溝通容易出現問題，精神上容易感到鬱悶不知如何排解。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●○○○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期容易與其他人出現溝通問題，如果想要當他人的和事佬，容易將事情越弄越糟糕，還是低調一點比較好。

工作：

雙魚座的朋友們在工作上容易因為與人溝通不良而產生一些問題，如果工作是需要用到溝通的話，這週會比較不順遂喔！

感情：

這週跟對方的溝通會有些問題，容易爭吵或是冷戰。建議能夠冷靜一點，遇到什麼事情都先想一想再說喔！